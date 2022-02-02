تسلا تستدعي 53 ألف سيارة لتعطيل خاصية في نظام القيادة الذاتية

المصدر: د ب آ

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استدعت شركة صناعة السيارات الكهربائية الامريكية "تسلا"، أكثر من 53 ألف سيارة، لتعطيل عمل خاصية توجد داخل ما يسمى بـ "نظام القيادة الذاتية الكاملة"، والتي من الممكن أن تتسبب في انقلاب السيارة عبر تقاطعات التوقف على طول الطريق.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الثلاثاء، بأن "تسلا" أصدرت تحديثا لبرنامج يعطل خاصية الـ "رولينج ستوب" (أي منع التدحرج)، بعد إجراء مناقشات مع "الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة"، وفقا لإشعار استدعاء للسيارات، قدمته الوكالة عبر الإنترنت.

وأبلغت "تسلا" الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة، إنها ستقوم بإرسال رسائل إلى أصحاب السيارات، موضحة أنه لم يتم الإبلاغ عن تسجيل أي حوادث.

ولم ترد تسلا على الفور على طلب تعليقها.

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