شركة كروز الأمريكية تطلق خدمة سيارات الأجرة الآلية مجانًا في سان فرانسيسكو

المصدر: البيان

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أعلنت شركة كروز للقيادة الذاتية التابعة لجنرال موتورز ،إطلاق خدمة سيارات الأجرة الآلية التي طال انتظارها في سان فرانسيسكو، والتي ستسمح للمقيمين والزائرين بالركوب في أسطولها الذي يعمل بالبطاريات، ودون وجود سائقين احتياطيين في السيارات، مجانًا في الوقت الحالي.

وبحسب موقع " فوربس الشرق الأوسط " فقد أكدت الشركة، التي يقودها حاليًا الشريك المؤسس كايل فوغت، إنها فتحت قائمة انتظار اليوم للأشخاص الراغبين في استخدام الخدمة، والتي يطلق عليها اسم برنامج Cruise Rider Community.

وكانت كروز قد حصلت العام الماضي على موافقة ولاية كاليفورنيا لتقديم رحلات مجانية في مركباتها ذاتية القيادة، على الرغم من أنها لا تزال تنتظر الترخيص النهائي من لجنة المرافق العامة في كاليفورنيا، التي تنظم خدمات سيارات الأجرة والركوب. نتيجة لذلك، لن يتم فرض رسوم على الخدمة في البداية.

وقال فوغت في منشور على إحدى المدونات: "نفتتح اليوم سياراتنا ذاتية القيادة في سان فرانسيسكو للجمهور. ما زلت مندهشًا من أنني أستطيع حتى كتابة هذه الكلمات - هذه اللحظة فاجأتني حقًا. أنا أعمل على هذه السيارات كل يوم، ورأيت كل شبر من التقدم".

تجعل هذه الخطوة من كروز الشركة الأولى لتكنولوجيا القيادة المستقلة التي تقدم جولات روبوتية في كاليفورنيا، حيث تستعد أيضًا شركة Waymo التابعة لشركة Alphabet لإطلاق خدمة منافسة. تقدم شركة Waymo رحلات مستقلة تمامًا في ضواحي فينيكس، حيث ظروف السير هناك أقل كثافة وتعقيدًا من سان فرانسيسكو المزدحمة.

وقالت شركة كروز بشكل منفصل إن مجموعة SoftBank ضخت 1.35 مليار دولار إضافية في الشركة، كجزء من خطة سابقة.

يعزز هذا الاستثمار إجمالي تمويلها إلى 10 مليارات دولار، من جنرال موتورز، هوندا، وول مارت ومايكروسوفت، بالإضافة إلى سوفت بنك.

تمثل بداية خدمة كروز خطوة كبيرة للشركة حيث تعمل على توفير تقنية القيادة دون سائق على نطاق واسع.

تدفقت مليارات من الدولارات الاستثمارية على مطوري التكنولوجيا على مدى السنوات الخمس الماضية، لا سيما لشركة Waymo، وArgo AI المدعومة من شركتي Ford وVolkswagen، وZoox التابعة لشركة Amazon، ومطور برامج التسليم الروبوتي Nuro، بالإضافة إلى Cruise.

ومع ذلك، لا يزال الجدول الزمني للتسويق الواسع لتكنولوجيا القيادة المستقلة غير واضحًا.

تحقق Waymo إيرادات من خدمات الركوب والتوصيل المستقلة في ضواحي فينيكس، لكنها لم تذكر متى تتوقع التوسع في مدن رئيسية أخرى. في الوقت نفسه، يُنظر إلى خدمات النقل بالشاحنات الآلية والتوصيل، مثل تلك التي خططت لها TuSimple، بالإضافة إلى Waymo وGatik وAurora وEmbark، على أنها تتخذ مسار أسرع إلى حد ما من التاكسي الروبوتي بسبب بيئة تشغيل أبسط، أي طرق سريعة بدلاً من شوارع حضرية مزدحمة، بالإضافة إلى ضرورة تعويض النقص في سائقي الشاحنات للمسافات طويلة.

وأشار فوغت أن كروز ستضيف ابتداءً من العام المقبل شاحنات Origin الكهربائية التي ستوفرها جنرال موتورز إلى أسطولها، وستجعلها تقوم بواجب مزدوج على مدار اليوم، حيث تعمل كتاكسي روبوتي أثناء ساعات الذروة، وتتحول إلى توصيل البقالة والطعام عندما ينخفض الطلب على الركوب، لزيادة الإيرادات.

ويقول فوغت "عادة ما يكون هناك ذروة طلب لمشاركة الركوب في الصباح وفي المساء. خلال فترات الاستراحة، في وقت متأخر من الليل أو في منتصف النهار، نخطط لتحويل مركبات Origin إلى شيء يمكنه القيام بعمليات التوصيل. وهذا ما يمنح كروز بشكل عام تكلفة هيكلية أقل بكثير من أي شركة تقوم بالتسليم فقط أو مجرد مشاركة الركوب، لأنك معدل استخدام الأسطول أعلى."

عرضت الشركة في نوفمبر/تشرين الثاني وحدة شحن مصممة للانزلاق بسرعة إلى مقصورة Origin مع ثمانية خزانات فردية معزولة للبقالة وطلبات الطعام.

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