انطلاق مهرجان «هيونداي ان» الإلكتروني

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت شركة «هيونداي موتور» الدوري العالمي لمهرجان «هيونداي ان» الإلكتروني، وهي مسابقة لرياضة السيارات الرقمية، حيث يتنافس اللاعبون على المركز الأول في بيئة ألعاب واقع افتراضي حماسية.

وقد بدأ الدوري العالمي من 24 يناير الجاري ويستمر لغاية إلى 14 فبراير القادم، ويضم 14 جولة تأهيلية على منصة محاكاة السباقات (iRacing VR)، حيث سيشارك لاعبون من 13 دولة في جولات التصفيات، والذي سينتقل من بينهم 30 لاعباً - بما في ذلك أفضل لاعبين من كل دولة. والفائز من كأس Hyundai N e-Festival السابق للناشئين، وأربعة لاعبين بالاختيار العشوائي إلى الجولات النهائية.

وقال تيل وارتنبرغ، نائب الرئيس ورئيس قسم إدارة العلامة التجارية N وقسم رياضة السيارات في هيونداي موتور: "يسعدنا جداً تقديم الإثارة والتشويق في رياضة السيارات لمشجعينا من خلال المهرجان الإلكتروني منذ عام 2020. وأضاف: نأمل أن يصبح المهرجان الإلكتروني منصة ممتازة تجمع بين الانغماس في الواقع الافتراضي والسباقات الواقعية على حلبات السباق.

وسيحصل الفائزون الثلاثة الأوائل على جوائز نقدية، وسيتم دعوة البطل للمشاركة في برنامج استضافة كبار الشخصيات VIP لفريق هيونداي للراليات العالمية. وستغطي دعوة كبار الشخصيات VIP فرصة سانحة للسفر والمشاهدة عن قرب لأداء فريق هيونداي للراليات العالمية خلال مراحل البطولة، إضافة إلى العروض الخاصة الأخرى، مثل فرص لقاء أعضاء فريق هيونداي للراليات العالمية، والمشاركة في جولات الهليكوبتر بين أماكن WRC المختلفة.

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