«هيونداي أيونك 5» أفضل سيارة للعام 2021 - 2022

المصدر: دبي - البيان

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تفوقت مجموعة «هيونداي موتور» على جميع نماذج التنقل المستدام للسيارات الكهربائية بالكامل باستحقاق «هيونداي أيونك 5» المركز الأول ولقب «بطلة العالم» مناصفة مع سيارة «كيا EV6» في جوائز أفضل سيارة للعام 2021 - 2022 والتي تعد الأولى من نوعها.

وتم اختيار «أيونك 5» على أسس الجودة، والابتكار، والتصميم، والتكنولوجيا الحديثة من قبل لجنة تحكيم ضمت قادة الصناعة العالميين من جميع أنحاء مجال السيارات. وقد حازت السيارة لقب «أفضل سيارات لعام» 2021 - 2022 بفوزها على الموديلات الجديدة من العلامات التجارية المتميزة، بما في ذلك «أودي أي - ترون» و«فورد موستانج ماك اي» و«بورشه تايكان»، إذ احتلت كل واحدة من المراكز العشرة الأولى علامة تجارية مختلفة تغطي ستة بلدان منتشرة في أكبر ثلاث قارات منتجة للسيارات في العالم - آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

ويعد هذا التكريم المرموق على مستوى الصناعة دليلاً إضافياً على تحقيق رؤية مجموعة هيونداي موتور في مجال التنقل المستدام، إذ أصبحت هيونداي رائدة معترفاً بها في هذا المجال.

وقال هيونغ سو كيم، رئيس قسم أعمال السيارات الكهربائية في مجموعة هيونداي موتور: نحن فخورون بأن تحظى سيارتنا الكهربائية التي تعمل بالبطارية بهذا التكريم أولَ سيارة من نوعها على الإطلاق تفوز باللقب لهذا العام، ما يبعث برسالة واضحة مفادها أن سيارة «أيونك 5» ليست فقط سيارة كهربائية ذات مستوى عالمي، بل إننا نسير أيضاً على الطريق الصحيح مع استراتيجيتنا للتحول الكهربائي، ويمكن للعالم أن يتوقع منا المزيد من طرز EV الكهربائية بالكامل الرائعة في العام المقبل.

وتم إطلاق «هيونداي أيونك 5» في عام 2021 أولَ طراز من العلامة التجارية IONIQ المخصصة للمركبات الكهربائية التي تعمل بالبطارية (BEV)، وتستوحي «أيونك 5» الحديثة من عناصر تصميم أصيلة تشمل غطاء المحرك الصدفي الأول لهيونداي ومصابيح بتقنية تحديد الموضع لافتة للنظر على شكل حرف V، ويندمج المظهر الأمامي والخلفي للسيارة معاً عند الأبواب لتجسد روح ديناميكات الأبعاد في التصميم.

ومن خلال اعتمادها على قاعدة E-GMP الهندسية، تتمتع السيارة المصنفة ضمن فئة CUV والكهربائية بالكامل بمساحات داخلية كبيرة بفضل قاعدة العجلات التي تبلغ 3000 مم، وتتميز بسطحها المستوي وبنتوءاتها القصيرة الأمامية والخلفية، يوفر هذا المزيج مساحة داخلية استثنائية، وأداءًا ديناميكيًا، وشحنًا فائق السرعة، وتجربة ركوب مثالية داخل السيارة، ليضيف ذلك كله إلى الجاذبية العامة للسيارة.

جدير بالذكر، أنه قد تم إنشاء جوائز»أفضل سيارات العام" بهدف إعطاء تقييمات مستقلة تتمتع بالحرية لإختيار لأفضل السيارات الجديدة المعروضة في جميع أنحاء العالم. وقد تم تشكيل لجنة التحكيم من قادة في صناعة السيارات، تجمع بين خلفيات متنوعة تضم المصممين، والمهندسين، ورواد رياضة السيارات، والصحفيين المشهورين، والمذيعين، والمتخصصين في وسائل الإعلام، جنبًا إلى جنب مع تجار التجزئة البارزين للسيارات، ومستشاري السيارات، ومنظمي الأحداث الرئيسيين، ومشتري السيارات الحقيقيين. وقد ساعد هذا المزيج من أصحاب الدراية التي لا مثيل لها، والخبرات الغنية والمعرفة المتعمقة في صناعة السيارات في تكوين رؤية أصيلة وغير متحيزة لأفضل السيارات المتاحة.

وبصفتها بطلة للعالم، من المقرر أن تكون «هيونداي أيونك 5» نجمة الحدث في جناح «أفضل سيارات العام» في معرض السيارات البريطاني في الفترة من 18 إلى 21 أغسطس القادم في مركز فارنبورو الدولي للمعارض والمؤتمرات، إذ سيمثل هذا أيضًا بداية عملية الاختيار، والتقييم، واختبارات القيادة، وعملية التصويت لجوائز أفضل سيارات العام 2022 - 2023.

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