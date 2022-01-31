إدراج عمل «لامبورغيني» الفني «سبيس تايم ميموري» في المزاد

المصدر: دبي - البيان

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تم أخيراً تأكيد التفاصيل الخاصة بأول مشروع على الإطلاق من «أوتوموبيلي لامبورغيني» تم ابتكاره وفق مفهوم الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT).

فلقد دخلت «لامبورغيني» في شراكة مع NFTPRO™ وRM Sotheby’s وستتلقّى العروض على خمسة أزواج من الأعمال الفنية الحسية والرقمية ابتدعها الفنان الشهير فابيان أويفنر، وذلك بين 1 فبراير، أول يوم في السنة القمرية الجديدة، و4 فبراير. وسوف يقام المزاد على أول قطعة من أعمال NFT الخمس عبر الموقع الإلكتروني nft.lamborghini.com.

ويحتوي العمل الفني الحسّي الذي يحمل اسم «Space Key» على أجزاء من ألياف الكربون قامت «لامبورغيني» بإرسالها إلى محطة الفضاء الدولية في 2020، وذلك كجزء من مشروع مشترَك. وتحمل أجزاء ألياف الكربون رمز استجابة سريعة (QR) فريداً وهي تربط العنصر الرقمي وتشكّل سلسلة من خمس صور لسيارة ’(امبورغيني ألتيماي) ترتقي نحو النجوم.

وتصوِّر اللوحات خمس لحظات مختلفة تتباعد لثوان عن بعضها البعض وتستعرض مشهد ارتفاع السيارة فوق الأرض، حيث تنطلق قطعها، ومحرّكها، وأجزاء ناقل الحركة، ونظام التعليق ومئات الحزقات والبراغي بعيداً عن الشاسيه مثل اللهب الذي يخرج عن نظام عادم الصاروخ.

وما يظهر بشكل صور مولَّدة كومبيوترياً هي في الواقع أعمال مبتكَرة بالكامل من عناصر موجودة في العالم الحقيقي، حيث يصوّر الفنان أكثر من 1500 قطعة مختلفة من سيارة حقيقية. وتم ابتداع صورة انحناءة الأرض عبر إرسال بالون مناخي مزوَّد بكاميرا إلى حدود الستراتوسفير. ومن بعدها قام الفنّان بعناية بتجميع كل هذه الصور ضمن لحظة غير واقعية من الزمن.

وكل واحد من أعمال NFT الفنّية الخمسة يحوي ما يزيد على 600 مليون بيكسل. ومع البدء بتكبير الصورة أكثر، تتكشّف المزيد من التفاصيل المخفية لهذه الصور فائقة الواقعية.

وهي تمتاز بمستويات وضوح هائل بالفعل بحيث يمكن قراءة العلامات الدقيقة لنسق الاشتعال في محرّك V12، أو الاندهاش بأنماط التفريز المختلفة لترس عجلة نظام نقل الحركة. وكلّما تمت إطالة النظر إلى هذا المركَّب المجمَّع، كلّما تم اكتشاف أسرار جديدة.

وفي بداية المشروع، أجرى الفنّان فابيان أويفنر دراسة دقيقة للمخططات الهندسية لسيارة (لامبورغيني أفنتادور ألتيماي) وابتدع رسماً أوّلياً دقيقاً لما ستبدو عليه الصورة النهائية. وبناءً لذلك الرسم الأوّلي، قامت (لامبورغيني) بتحضير كل القطع والمكوّنات المطلوبة لسيارة إنتاج جاهزة من طراز (ألتيماي).

ومن بعدها عمل أويفنر وفريقه على تصوير القطع فوتوغرافياً في استوديو تصوير مؤقّت أقيم مباشرة إلى جانب خط الإنتاج في مصنع (لامبورغيني) الموجود في سانتا أغاتا بولينييزي.

وبعد عودته إلى الاستوديو الخاص به في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يعمل الفنان ويقيم في مدينة نيويورك، قام بجمع عدد لا يُحصى من الصور ضمن المؤلَّف الذي تم تصوّره في الرسم الأوّلي. وعمل أويفنر وفريقه لأكثر من شهرين بهدف ابتكار لحظة تستغرق أقل من رمشة عين.

وقال كريستيان فيرّي، المدير التنفيذي لشركة NFTPRO: يسعدنا أن يكون قد تم اختيارنا الشريك المفضل للرموز غير القابلة للاستبدال من قِبَل علامة تجارية أيقونية مثل (لامبورغيني) وفنّان رائع مثل فابيان أويفنر. ونحن نفتخر بأننا الشركة الأولى لحلول الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) في السوق ونقدّم خدماتنا للفئة الأضخم من الروّاد في العالم.

والعمل مع (لامبورغيني) وفابيان أويفنر يعزّز أكثر موقعنا الريادي. ونؤكد أن شركتنا ملتزمة بدعم (لامبورغيني) في رحلتها بعالم الرموز غير القابلة للاستبدال، كما يسرّنا العمل مع هكذا فريق رؤيوي في السنوات المقبلة.

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