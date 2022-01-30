«إم جي زد إس تي».. تصميم عصري

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نجحت شركة «إم جي موتور» في الفوز بتفضيلات فئة الشباب، بعد إطلاقها الطراز الجديد «زد إس تي»، التي تمتعت بتصميم عصري من الخارج والداخل على حد سواء، بعد أن قامت «إنتر إميريتس» إحدى شركات «علي وأولاده القابضة»، والوكيل الرسمي لعلامة «إم جي» في الإمارات، بإطلاقها في الأسواق.

تأتي السيارة مزودة بمحرك سعة 1.3 لتر بشاحن توربيني قوّة 160 حصاناً يولّد عزماً أقصى قدره 230 نيوتن-متر، ويتصل بعلبة تروس أوتوماتيكية من ست سرعات لعمليات تبديل أكثر سلاسة للسرعات، ويتيح المحرّك تسارعاً من نقطة الثبات التام إلى 100 كيلو متر بالساعة في غضون 9.8 ثوان مع إمكانية الوصول إلى سرعة قصوى قدرها 185 كيلو متراً في الساعة.

وتتميّز جميع طرازات السيارة بشبك أمامي سداسي جديد ومجموعات أضواء أمامية وخلفية من نوع LED أعيد تصميمها، بينما ينعكس المظهر الرياضي عبر اللمسة السوداء على الشبك والأضواء الأمامية وإطار مصابيح الضباب، ومرايا الرؤية الخلفية، والعتبات الجانبية والعجلات.

ومن أبرز عناصر جذب المبيعات الخاصة بالسيارة هي توفر الخصائص، التي تتواجد عادة في السيارات الأرقى، ولكن دون تكلفة إضافية، حيث تأتي كل الطرازات مزودة قياسياً بكاميرا وجهاز استشعار للركن الخلفي، وعجلات سبيكية قياس 17 بوصة، وشاشة لمس HD قياس 10.1 بوصات مع تقنيتي «أندرويد أوتو» و«أبل كاربلاي» وميّزة التحكّم بسرعة الملاحة، وفتحات خلفية لتكييف الهواء، وميّزة الدخول من دون مفتاح، ومكبح ركن كهربائي وزر تشغيل يعمل بالضغط عليه.

وترتقي السيارة بهذه القيمة العالية للمال إلى مستوى أعلى، حيث تضيف لوحة عدادات افتراضية متطورة للسائق، وكاميرا ركن محيطية بنطاق 360 درجة تلغي جميع النقاط العمياء، وأكياس هواء ستائرية لمزيد من السلامة، ومجموعة «Trophy»، التي تعزّز الخصائص الرياضية للطراز الجديد.

كما أعيد تحديث المقصورة الداخلية أيضاً، وبالأخص تصميم لوحة العدّادات الجديدة مع استخدام زائد للمواد ناعمة الملمس، بينما يكتمل التصميم ثنائي الألوان بالتطريز الأحمر والكسوة الداخلية بمظهر ألياف الكربون. كما تتوفر فتحة سقف بانورامية كبيرة، مما يجعل تجربة القيادة أكثر بهجة للركّاب، وكمركبة كروس أوفر، تبقى العملانية عنصراً رئيسياً مطلوباً، وضمن هذا الإطار، تبرز المساحة الزائدة لصندوق الأمتعة مع خيارات الترتيب المرنة.

وقال توم لي، المدير التنفيذي لشركة «إم جي موتور الشرق الأوسط»: يُعتبَر هذا الطراز مثالياً لعملائنا الشباب الذين يبحثون عن مركبة مجهزة بشكل استثنائي تتمتع أيضاً بأداء قوي مع مظهر عصري جميل، ولكن دون تكلفة عالية، وعبر ضمان المصنع الذي نوفره والأفضل من نوعه في المنطقة، والذي يمتدّ لست سنوات أو مسافة 200,000 كيلو متر، فإن عملاءنا يعون جيداً أن بإمكانهم إنفاق أموالهم مع التمتع بالثقة الكاملة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز