السيارات الفارهة.. الإمارات سوقها الإقليمي الأول

المصدر: دبي - البيان

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إذا ذكرت الفخامة بشتى صورها ذكرت الإمارات بفنادقها الرائعة ومتاجرها الكبيرة ومبانيها الشاهقة، وأيضاً بسياراتها الفارهة التي تملأ شوارعها أينما ذهبت من مختلف الطرازات والتي تصل أسعار بعضها إلى عشرات الملايين من الدراهم، ما جعل الدولة المكان الأمثل لعشاق اقتناء هذا النوع من السيارات.

وتوقعت شركة «ذا إيليت كارز»، نمواً مستمراً في سوق السيارات الفاخرة بالدولة. ومع المزيد من السيارات الفاخرة التي تتضمن تقنيات المركبات الهجينة والكهربائية ومن خلال تقديم خيارات شراء أوسع وأحدث وأكثر مرونة، يمكن للعميل الاستثمار بسهولة في سيارة أحلامه.

وذكرت أن سوق السيارات بدأ في استرجاع الإقبال عليه تدريجياً ويتوقع أن يشهد نمواً كبيراً، لا سيما من خلال عروض السيارات الفاخرة؛ ويعود ذلك إلى الدخل الإيجابي للفرد. ولقد بلغت قيمة سوق السيارات الفاخرة العالمية حوالي 410 مليارات دولار في عام 2020 ومن المتوقع أن تنمو إلى 566 مليار دولار في عام 2026، حسب دراسات أجرتها الشركة.

وأضافت: بأخذ هذا السيناريو بعين الاعتبار، تمكنت «ذي إيليت كارز» من بناء قدرة قوية في تصدير السيارات ذات الإصدار المحدود عبر الأسواق المحلية والدولية، مما أدى إلى زيادة طلب المستثمرين ورجال الأعمال وعشاق السيارات الرياضية في الإمارات عليها. من خلال الاهتمام بتقديم الجودة العالية والمواد الممتازة والتصميمات الرائعة والتكنولوجيا المتقدمة، تقدم «ذي إيليت كارز» العديد من ماركات السيارات الفاخرة لعملائها تحت سقف واحد.

وتابعت: إلى جانب موديلات السيارات المذهلة من العلامات التجارية الأسطورية في العالم، تقدم «ذي إيليت كارز» الآن آخر طرز عام 2022، بالإضافة إلى توفر إصدارات محسّنة من السيارات الهجينة والكهربائية لمحبي السيارات التي تعمل بالوقود المرن. كما توفر خدمات الحجز وشراء السيارات عبر الإنترنت.

وقال جاتيندر جخال، رئيس التسويق والاستراتيجيات الإعلامية في «إيليت كارز»: بهدف تلبية الطلب المتزايد على السيارات الفاخرة وفي سوق آخذ في التوسع مثل سوق الإمارات، توفر «ذي إيليت كارز» أنواعاً متعددة للاختيار من بينها، والتي تتنوع بين السيارات الكهربائية والهجينة أو ذات الموديلات المخصصة. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر لدينا ضمانات من الوكالة وباقات صيانة إلى جانب خدمات التعديل والملحقات بهدف منح العناية التي تستحقها تلك المركبات الفاخرة.

وأكد ممدوح خير الله، مدير عام «رولز - رويس موتور كارز»، المركز الميكانيكي للخليج العربي دبي والمناطق الشمالية، أن الإمارات تحتل أعلى المراتب بين الأسواق الأكثر مبيعاً لسيارات «رولز رويس» مقارنة بعدد السكان في العالم، كما تؤكد الأرقام نمو أعمال الشركة بالدولة بشكل مستمر.

ولفت إلى أن مبيعات دبي والمناطق الشمالية، على سبيل المثال، كانت ضعف دول أوروبية، بسبب البنية التحتية القوية من أمن وطرق على أعلى قدر مناسب للمعايير العالمية، فضلاً عن التجانس بين سكانها، فهذه البيئة تحقق إمكان أن تتعامل مع «رولز رويس» بأريحية كبيرة مع عملائها، ولذا نحن أعلى وكيل مبيعات على مستوى الشرق الأوسط على مدار أكثر من سنة.

وأوضح أن الإمارات تتمتع ببنية تحتية قوية للغاية مناسبة لاحتضان السيارات الفاخرة وعلى رأسها «رولز رويس»، وقال إنها تعد من الدول الأكثر أماناً وثقة لعملاء السيارات الفاخرة، حيث يمكنهم قيادة هذا النوع من السيارات من دون خجل أو قلق أو خوف، مقارنة بالعديد من البلدان الأخرى حول العالم، مشيراً إلى أن هذا المعيار تم استنتاجه من انطباعات رجال الأعمال المستخدمين لسيارات «رولز رويس».

وأكد محمد فوزي، المدير التنفيذي في الشرق الأوسط وأفريقيا لشركة «مكلارين أوتوموتيف»، أن الإمارات تعد سوقاً مهماً جداً بالنسبة للسيارات الفارهة، وركيزة أساسية لمبيعاتنا في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط. وقال في تصريحات لـ «البيان»: إن «مكلارين أوتوموتيف» تتميز بالريادة في صناعة السيارات وتعمل على تطوير مركباتها باستمرار وتدخل أحدث التقنيات فيها، ضارباً مثالاً على ذلك وهو استعمال ألياف الكربون الصلب، وقال: ما زلنا نسعى لتخطي الحدود في صناعة هذه المادة الخفيفة والمتينة ليتم استعمالها في مجموعة سياراتنا الخارقة والحائزة على الجوائز بما فيها السيارة الجديدة «مكلارين أرتورا».

وقال عثمان الباشا مؤسس معارض الباشا للسيارات، المتخصصة في مبيعات السيارات المستعملة الفاخرة في الإمارات: تتمتع الإمارات بمستويات طلب كبيرة على السيارات الفاخرة المستعملة، وبسوق متنامٍ شديد التنافسية. ولمواكبة هذا النمو في الطلب، افتتحنا مؤخراً أكبر فروعنا الجديدة في دبي، على امتداد شارع الشيخ زايد، لنقدم لعشاق الفخامة تشكيلة مميزة من السيارات المستعملة الفاخرة، بعروض غير مسبوقة، وفي متناول الجميع.

وأضاف: نحن فخورون بالثقة الكبيرة التي نحظى بها من كافة المتعاملين معنا، داخل وخارج الإمارات، وهي حصاد سنوات من التميز والعمل المتفاني في خدمة زبائننا، وتقديم سيارات مستعملة بجودة عالية، حرصنا على اختيارها بعناية شديدة، لتلبي تطلعات كل من يثق في خدماتنا. وتتبع العديد من معارض السيارات المستعملة الفاخرة في المنطقة، سياسات تسويق مبتكرة، تهدف لاستقطاب شرائح أوسع من الجمهور، وتقديم تسهيلات في الدفع وعروض مغرية، تجعل من حلم امتلاك سيارة فاخرة بتكلفة مناسبة، وفترات سداد مريحة، أمراً ممكناً للعديد من فئات المشترين المستهدفة.

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