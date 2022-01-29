«رينج روڤر» الجديدة متاحة للطلب لطراز VS والفئات الهجينة

المصدر: دبي - البيان

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أصبحت السيارة الفاخرة رينج روڤر العائلية الجديدة متاحة بكل فئاتها للطلب أول مرة، بعد تأكيد أسعار الطرز الهجينة المتطورة، وفئات رينج روڤر SV الحصرية، بينما تم الكشف عن تطور أداء الطرز التي تعمل بنقل الحركة كهربائياً إذ أصبحت أقوى من التقديرات السابقة.

وتوفر المجموعة الكهربائية الهجينة المطورة (PHEVs) P510e وP440e كفاءة استثنائية، وتنتج انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أقل تصل إلى 18 جراماً/ كم وتوفر ما يصل إلى 113 كيلومتراً (70 ميلاً) من نطاق السيارات الكهربائية - متجاوزة التقديرات الأولية، وتقدم للعملاء قدرة أشد واتساعاً أكبر. وعند الكشف عنها العام الماضي، رجحت لاند روڤر إمكان تحقيق مدى للسيارات الكهربائية يبلغ 100 كيلومتر (62 ميلاً) وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمعدل 30 جراماً/ كلم.

ومنذ إطلاقها في دار الأوبرا الملكية في لندن، أمام نخبة من عالم الفن والثقافة والأعمال والرياضة، شهدت الشركة طلباً غير مسبوق على سيارة رينج روڤر الجديدة، ما يبرز الإقبال العالمي على السيارة الرياضية الفاخرة المتجذرة في أصولها ومتعددة الأغراض. وتم بالفعل تنفيذ أكثر من مليوني عملية تخصيص شخصي للسيارة على موقع لاند روڤر الإلكتروني، ما يسلط الضوء على الانبهار العالمي بالسيارة الرياضية الأصلية التي تمنح العملاء استخدامات متعددة وفخامة غير مسبوقة.

وقال نيك كولينز، المدير التنفيذي لبرامج السيارات في جاكوار لاند روڤر: تعد رينج روڤر الجديدة أكثر سيارات الدفع الرباعي الفاخرة قدرة وجاذبية في كل أنحاء العالم. وتعمل مجموعات نقل الحركة الجديدة المحدثة طويلة المدى والمكونات الكهربائية الهجينة الخاصة بنا على الارتقاء بتجربة القيادة من خلال توازن دقيق بين الأداء والصقل والكفاءة، ما يتيح لملاك هذا الطراز إتمام رحلات هادئة وصديقة للبيئة خالية من الانبعاثات لمسافة تصل إلى 70 ميلاً.

وتجمع رينج روڤر الجديدة من دون عناء بين الحداثة الفائقة واللمسات الجمالية الأخاذة والتطور التكنولوجي والاتصال السلس مع مساحة تتسع لما يصل إلى سبعة أشخاص أول مرة.

وتتجلى قدرة المحركات الهجينة ذات النطاق الموسع في أدائها وكفاءتها. وتؤكد البيانات المعتمدة أن طراز PHEVs سيوفر 113 كيلومتراً (70 ميلاً) من القيادة الكهربائية وفقاً لمعايير اختبار القيادة العالمية الموحد للمركبات الخفيفة WLTP، مع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تصل إلى 18 جراماً/ كم، ما يُترجم إلى نطاق حقيقي للكهرباء بالكامل يبلغ 88 كيلومتراً (54 ميلاً) متجاوزاً التقديرات الأولية.

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