«إم جي موتور» سادس أكبر شركة سيارات في المنطقة و50% قفزة في مبيعات 2021

المصدر: دبي - البيان

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تواصل «إم جي موتور» صعودها في تصنيفات أكبر عشر شركات صانعة للسيارات في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث احتلت العلامة التجارية المركز السادس بتحقيق مبيعات غير مسبوقة في عام 2021، واختتمت العام باستحواذها على 3.8% من حصة السوق مع إجمالي مبيعات بلغ 41.165 وحدة. وتعتبر إنجازات الشركة مثيرة للإعجاب لا سيما بالنظر إلى ظروف السوق الصعبة بسبب تفشي جائحة الوباء العالمي.

ولم يكن من الممكن تحقيق هذا الإنجاز الرائع لولا الدعم الاستثنائي من شبكة وكلاء «إم جي موتور» وخطط التوسع الهائلة التي نفذتها العلامة التجارية. ونتيجة لذلك، باتت تمتلك العلامة التجارية الآن ما مجموعه 44 صالة عرض في المنطقة، مع 12 منشأة جديدة على أحدث طراز تم افتتاحها حصرياً في عام 2021.

وشهد العام الجاري إطلاق «إم جي موتور» منتجين جديدين: طراز العلامة التجارية الرائد وهو الإصدار الأسود من سيارة «إم جي RX8» الذي يتسع لسبعة مقاعد، ويضم 13 ميزة حصرية باللون الأسود، و«إم جي GT» الجديدة كلياً. وقد أظهر العملاء تقديرهم وإعجابهم بالمنتجات الجديدة للعلامة التجارية بريطانية الأصل، مع حجز الوحدات مسبقاً وبيعها عند التسليم.

وقال توم لي، المدير التنفيذي لعمليات «إم جي موتور» في الشرق الأوسط: لقد سجلت «إم جي موتور» نمواً استثنائياً في المنطقة على الرغم من الأهداف الطموحة التي وضعناها لأنفسنا وظروف السوق الصعبة الناجمة عن الوباء. لقد كان الوعي المتزايد والشعبية والرغبة في اقتناء سيارات «إم جي موتور» واضحاً حقاً، حيث قمنا بتوسعة وتعزيز إمكانية وصول العملاء إلى العلامة التجارية في كل أسواقنا التسعة.

وأضاف: لدينا مجموعة مدهشة من المنتجات ستأتي في عام 2022، والتي تشتمل على ميزات رائعة وقيمة أعلى مقابل المال. وينصب تركيزنا في هذا العام على مواصلة خططنا التوسعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لضمان حصول جميع عملائنا على أعلى مستويات المنتجات والخدمات التي سوف نقدمها لهم.

وفي مواجهة تعديلات السوق والتحول الصناعي، وتماشياً مع وعدها بتقديم الابتكار والعملانية في جميع سياراتها، تستعد «إم جي موتور» لتقديم سيارات دفع رباعي مدمجة جديدة مع ميزات الاتصال الذكي وتكنولوجيا الجيل الخامس للشبكات الخلوية.

وبالإضافة إلى ذلك، ستواصل «إم جي موتور» تحسين خدماتها لتلبية احتياجات عملائها، في حين أن ضمانها لمدة 6 سنوات / 200.000 كم على جميع طرازات سياراتها، جنباً إلى جنب مع العروض الاستثنائية المتاحة للعملاء الجدد والحاليين، سيضمن راحة البال في الأوقات الصعبة.

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