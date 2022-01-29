«بنتلي» تطلق خمس سيارات كهربائية جديدة بدءاً من 2025

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أعلنت «بنتلي موتورز» عن تسريع استراتيجيتها التقدّمية «Beyond100»، والتي تُعدّ الخطّة الأكثر جرأة من نوعها في قطاع السيارات. وسوف تكون خطّة خمسة- في- خمسة (Five-in-Five) جزءاً رئيسياً من البرنامج الطموح، والتي تلتزم «بنتلي» عبرها بإطلاق طراز كهربائي جديد كل سنة بدءاً من 2025، ما يعيد تعريف مزايا «بنتلي» كمصنِّع يرسي المعايير في قطاع التنقّل الفاخر المستدام.

وكشفت «بنتلي» أيضاً عن استثمار مستدام بقيمة 2.5 مليار جنيه استرليني لتحقيق هذه الاستراتيجية، وأكّدت أنه ابتداء من 2025 سوف يتم تصميم وتطوير وإنتاج أول سيارة كهربائية من «بنتلي» في كرو بإنجلترا. ويشكّل هذا الإعلان دفعة رئيسية للفريق في كرو وللمنطقة، وبالطبع للمملكة المتحدة، وذلك باعتبارها قاعدة مستدامة للصناعة عالية القيمة. وسوف يسمح الاستثمار أيضاً بتنفيذ عملية إعادة ابتكار أساسية للبنية التحتية التصنيعية في كرو، والمساعدة في ضمان مستقبل «بنتلي» في كرو لصالح الجيل المقبل من المنتجات والزملاء على حد سواء، وسوف تصبح كرو مصنع الحلم وهو عبارة عن منشأة تصنيع رقمية ومرنة وعالية القيمة مع صفر أثر بيئي.

وبالنسبة لمجموعة طرازات «بنتلي»، فإن العلامة التجارية الفاخرة تقود حالياً الدرب في قطاع السيارات الهجينة الفاخرة وستعزّز موقعها أكثر مع إطلاق طراز Flying Spur PHEV سنة 2022، وكذلك خمس نسخ إضافية، وهي تُضاف إلى طراز Bentayga PHEV الحالي، وذلك لتلبية الاحتياجات المتنوّعة لدى عملاء «بنتلي» المتميّزين من أصحاب الأذواق الرفيعة، ومن المتوقَّع أن تكون أكثر من 20 بالمئة من مبيعات هذه السنة من سيارات «بنتلي» الهجينة.

وقال أدريان هولمارك، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «بنتلي موتورز»: إن تسريع استراتيجيتنا «Beyond100» وضمان إنتاج سيارات BEV في كرو، وفي الوقت ذاته القيام باستثمار قدره 2.5 مليار جنيه استرليني، تشكّل كلّها خطوات رئيسية بارزة في تاريخ «بنتلي» الممتد منذ 102 سنوات. وهذا بمثابة شعاع من النور بالنسبة لعائلة «بنتلي» ومورّدينا وشركائنا، وكذلك الأمر بالنسبة لقطاع السيارات والصناعة البريطانية بالإجمال.

وأضاف: هذا الإعلان الأخير حول خطّة «Beyond100» من «بنتلي» يؤكّد انطلاق مرحلة تحوّلية أساسية في تاريخ الشركة الطويل والمبهر، فالعالم يشهد تغيّرات بارزة ونحن بحاجة لأن نلعب دورنا في تحقيق الحياد في ما يتعلّق بتأثيرنا على البيئة، وهذا يعني تحقيق هدفنا بأن نصبح شركة محايدة كربونياً بالكامل بحلول 2030، ويؤكّد مجدّداً على دورنا كروّاد في قطاع التنقّل الفاخر المستدام.

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