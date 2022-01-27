«نيسان» تستدعي حوالي 689 ألف سيارة طراز روج

المصدر: واشنطن - د ب أ

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للمرة الثانية خلال نحو نصف عام قررت شركة نيسان موتور اليابانية استدعاء مئات السيارات من طراز روج فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) المدمجة.

يتعلق العيب الذي قررت الشركة استدعاء السيارة بسببه باحتمال تآكل موصل كهربائي معيب بسبب المياه والأملاح مما يؤدي إلى احتمال نشوب حريق في السيارة.

تشمل حملة الاستدعاء أكثر من 688.9 ألف سيارة إنتاج الفترة من 2014 إلى 2016. كما يمكن أن تتسبب الوصلات المعيبة في مشكلات مثل تعطل الزجاج الكهربائي لنافذة السائق وانقطاع الطاقة عن المقاعد، وخلل في عمل أنظمة التنبيه الضوئية للنظام الجر الرباعي، وفقدان طاقة البطارية وفي حالات نادرة يمكن أن تؤدي إلى اشتعال حريق في السيارة وزيادة خطر تعرض الركاب للإصابة.

وقالت نيسان إنها تلقت إخطاراً عن وقوع 3 حوادث غير مؤكدة قد تكون لها صلة بالخلل في الولايات المتحدة. في الوقت نفسه، لم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات في هذه الحوادث.

وما زالت نيسان تطور خطة لعلاج المشكلة، في حين سيتم إرسال خطابات تنبيه أولية إلى أصحاب السيارات المستهدفة يوم 2 مارس المقبل وسيتم إرسال خطابات نهائية إليهم بعد أن يتم الوصول إلى طريقة لحل المشكلة.

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