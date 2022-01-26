نمو استثنائي لـ «شاحنات يو دي» في المنطقة خلال 2021

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «شاحنات يو دي»، تحقيق نمو في مبيعاتها بمنطقة الشرق الأوسط وشرق وشمال أفريقيا وصلت نسبته إلى 30 % تقريباً خلال عام 2021، لتتابع بذلك التوجّه العام المتصاعد للعلامة التجارية التي شهدت نمواً بنسبة 6 % في السنة التي سبقتها. ولقد سجّل المصنِّع الياباني للمركبات التجارية زيادة بالمبيعات في معظم الأسواق، شاملة السعودية والإمارات وقطر وباكستان وعدداً من الدول في شرق أفريقيا.

وشهدت البحرين التي تشكّل سوقاً بارزاً لدى «شاحنات يو دي» نمواً بنسبة 40 % تقريباً، مما عزّز الموقع الأول للعلامة التجارية في المملكة. وتمتّعت الشركة بزيادة المبيعات في قطر بنحو 30 %. كما ارتفعت المبيعات في السعودية، التي تُعتبَر السوق الأكبر لدى «شاحنات يو دي»من ناحية الحجم، وتم تحقيق زيادة بنسبة 24 %. بدورها، سجّلت الإمارات، التي استضافت الإطلاق الإقليمي للطرازات المتوافقة مع معايير Euro 5 من العلامة التجارية، زيادة مقدارها 22 % بالمقارَنة مع 2020.

أما خارج الشرق الأوسط، فقد كسبت «شاحنات يو دي» زخماً إيجابياً في باكستان، حيث استمتعت بسنة مميّزة. وبشكل مماثل، حقّقت العلامة التجارية نمواً بارزاً في شرق أفريقيا خلال 2021، إذ تم توقيع عدد من الاتفاقيات الاستراتيجية المرتبطة بشاحنات المهام الثقيلة وشاحنات المهام المتوسّطة، وذلك على الرغم من مناخ الأعمال كثير التحدّيات.

جاء هذا النمو نتيجة تعاون رائع وجهد منسَّق بذلته «شاحنات يو دي» وشركاؤها في مختلف أنحاء المنطقة، إلى جانب التركيز المشترَك على توفير الدعم اللازم لعملاء «شاحنات يو دي». ولقد لعبت مجموعة من العوامل أدواراً بارزة في تمكين الشركة من تحقيق النجاح، ويشمل هذا المنتجات القوية وعالية الجودة من العلامة التجارية، وطرح مجموعة الشاحنات المتوافقة مع معايير Euro 5، وإجراء تحديثات لمجموعة الشاحنات المتوافقة مع معايير Euro 3، وتوافر شبكة وكلاء قوية تضم شركاء متميّزين، إلى جانب التأثير المهم لاستراتيجية «حياة أفضل».

إضافة لهذا، شكّلت باقة من العوامل الحيوية الأخرى جزءاً من هذا النمو، بما في ذلك المجموعة الأوسع على الإطلاق من «شاحنات يو دي»، والتي تغطّي تقريباً كل الفئات ضمن قطاع شاحنات المهام الثقيلة وشاحنات المهام المتوسّطة. ولقد جرى تطوير المجموعة لتلبية احتياجات السوق عبر تغطية كل النواحي الأساسية ضمن هذا القطاع. وكان تركيز «شاحنات يو دي» على طرح شاحنات جديدة من شأنها تعزيز الربحية للعملاء عبر تخفيض التكلفة الإجمالية للملكية أمراً حيوياً جداً ضمن هذا الإطار.

كما كان هناك عامل مهم ضمن عملية توسّع العلامة التجارية اليابانية، ألا وهو إطلاق طرازات محدَّثة متوافقة مع معايير Euro 3 بالإضافة إلى مجموعة Euro 5 الجديدة من العلامة التجارية عبر طرازات «كويستر» و«كرونر» المعروفة. ويُعدّ إطلاق طرازات Euro 5 نتيجة لرؤية «شاحنات يو دي» الاستراتيجية وهدفها الرامي لضمان راحة بال العملاء عبر تمكينهم من التهيّؤ لتشغيل أساطيل أكثر رفقاً بالبيئة في ظل طرح تنظيمات جديدة ضمن هذه المنطقة سريعة التطوّر والنمو. وتتميّز المجموعة الجديدة بكونها تخفّض انبعاثات أكسيد النيتروجين بنحو 43 % مقارَنة مع طرازات Euro 4، بينما توفر تجربة قيادة وسلامة معزَّزة. أما التحديثات التي خضعت لها شاحنات Euro 3، فتركّزت على توليد تجربة متمحورة أكثر حول السائق، ولقد شهدت التحديثات نفسها مثل مجموعة Euro 5، بما في ذلك لوحة العدّادات الجديدة، ونظام نقل الحركة اليدوية الآلي ESCOT، ووحدة تصميم الهيكل وخدمات «شاحنات يو دي» للاتصالات عن بعد.

أما العامل الآخر الذي لعب دوراً في تمكين العلامة التجارية من تحقيق النمو فتمثّل بشبكة الوكلاء الإقليمية الاستثنائية. فقد برز التزام بتوفير وتقديم خدمات عملاء وفق أعلى معايير الجودة مع أفضل خدمات ما بعد البيع، مدعومة بعروض ضمان شاملة وتوافر قطع الغيار بشكل فوري، وهو ما يسهّل العمليات بالنسبة للعملاء. وتسمح خدمات «شاحنات يو دي» للاتصالات عن بعد للعملاء وشركات مبيعات التجزئة بمتابعة أداء الشاحنات على مدى الزمن، مما يولّد علاقة أوثق مع عملاء العلامة التجارية.

وكانت 2021 أيضاً السنة التي شهدت على تطبيق «شاحنات يو دي» لاستراتيجيتها المعروفة باسم «حياة أفضل»، والتي مكّنت العلامة التجارية للشاحنات من إظهار مدى التزامها بتوفير حلول لوجيستية مستدامة تتيح «حياة أفضل» بالنسبة للناس والكوكب على حد سواء. وتعكس هذه الاستراتيجية هدف «شاحنات يو دي» بأن تصبح شركة يابانية رائدة في مجال الاستدامة بقطاعها.

وقال مراد هدنة، رئيس «شاحنات يو دي» في الشرق الأوسط وشرق وشمال أفريقيا: «إنّ المناعة التي أظهرتها علامتنا التجارية في 2020، والتي قامت على استراتيجية متماسكة وشاملة ومدعومة عبر شبكتنا القوية من الوكلاء الإقليميين، قد وفرت منصّة متينة لنا للارتكاز عليها في 2021. وتسجيل زيادة في المبيعات بنحو 30 بالمئة في سنة واحدة هو إنجاز كبير. وأنا ممتن فعلاً لفريق عمل «شاحنات يو دي» في الشرق الأوسط وشرق وشمال أفريقيا، إضافة للعملاء والشركاء وكافة الأفرقاء المعنيين في مختلف أنحاء المنطقة لما أظهروه من جهد والتزام كبيرين. ومعاً، نتطلّع لسنة إيجابية أخرى مع مضيّنا سوياً على المسار لأن نصبح روّاداً في مجال الاستدامة».

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