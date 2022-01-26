توقعات بنمو سوق السيارات الفاخرة في الإمارات 2022

المصدر: دبي - البيان

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توقعت «إيليت كارز»، وكالة سيارات رائدة في سوق السيارات في الإمارات وتتميز بمجموعة واسعة من المركبات، نمواً مستمراً في سوق السيارات الفاخرة في الدولة. ومع المزيد من السيارات الفاخرة التي تتضمن تقنيات المركبات الهجينة والكهربائية ومن خلال تقديم خيارات شراء أوسع وأحدث وأكثر مرونة، يمكن للعميل الاستثمار بسهولة في سيارة أحلامه.

وبدأ سوق السيارات في استرجاع الإقبال عليه تدريجياً ويتوقع أن يشهد نمواً كبيراً لا سيما من خلال عروض السيارات الفاخرة؛ ويعود ذلك إلى الدخل الإيجابي للفرد. ولقد بلغت قيمة سوق السيارات الفاخرة العالمية حوالي 410 مليارات دولار في عام 2020 ومن المتوقع أن تنمو اليوم إلى 566 مليار دولار في عام 2026.

وبأخذ هذا السيناريو بعين الاعتبار، تمكنت «ذي إيليت كارز» من بناء قدرة قوية في تصدير السيارات ذات الإصدار المحدود عبر الأسواق المحلية والدولية، مما أدى إلى زيادة طلب المستثمرين ورجال الأعمال وعشاق السيارات الرياضية في الإمارات عليها. من خلال الاهتمام بتقديم الجودة العالية والمواد الممتازة والتصميمات الرائعة والتكنولوجيا المتقدمة، تقدم «ذي إيليت كارز» العديد من ماركات السيارات الفاخرة لعملائها تحت سقف واحد.

وإلى جانب موديلات السيارات المذهلة من العلامات التجارية الأسطورية في العالم، تقدم «ذي إيليت كارز» الآن آخر طرز عام 2022، بالإضافة إلى توفر إصدارات محسّنة من السيارات الهجينة والكهربائية لمحبي السيارات التي تعمل بالوقود المرن. كما توفر خدمات الحجز وشراء السيارات عبر الإنترنت.

وقال جاتيندر جخال، رئيس التسويق والاستراتيجيات الإعلامية في «إيليت كارز»: بهدف تلبية الطلب المتزايد على السيارات الفاخرة وفي سوق آخذ في التوسع مثل سوق الإمارات، توفر «ذي إيليت كارز» أنواعاً متعددة للاختيار من بينها، والتي تتنوع بين السيارات الكهربائية والهجينة أو ذات الموديلات المخصصة. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر لدينا ضمانات من الوكالة وباقات صيانة إلى جانب خدمات التعديل والملحقات بهدف منح العناية التي تستحقها تلك المركبات الفاخرة.

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