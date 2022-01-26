إطلاق «لامبورغيني كونتاش LPI 800-4»

المصدر: دبي - البيان

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انطلقت «لامبورغيني كونتاش LPI 800-4» للمرّة الأولى على الطرقات بعد الكشف عنها في فعالية «پيبل بيتش». وبهذه المناسبة، ترافقت هذه السيارة الرياضية الفائقة الجديدة كلّياً مع اثنتين من أبرز سابقاتها: أول سيارة كونتاش LP 400 (Countach LP 400) وآخر سيارة كونتاش 25th Anniversary (Countach 25th Anniversary) الخاصّة بالذكرى الخامسة والعشرين على إطلاق هذا الطراز. ولقد ولّد هذا الظهور الديناميكي مع سيارتين بارزتين من ضمن المجموعة التاريخية للشركة صوراً استثنائية وغير مسبوقة.

وتتمتّع «لامبورغيني كونتاش LPI 800-4» بطاقة إجمالية قدرها 814 حصاناً؛ وهي مزوَّدة بمحرّك V12 سعة 6.5 ليترات من «لامبورغيني» بقوّة 780 حصاناً مجتمعاً مع مولِّد كهربائي بطاقة 48 فولت مركَّب مباشرة على علبة التروس، مما يوفر 34 حصاناً من القوّة الإضافية للاستجابة الفورية والمزيد من الأداء. ويحصل المولِّد الكهربائي على طاقته عبر مكثِّف فائق يُنتِج طاقة مضاعَفة ثلاث مرّات عن بطارية أيونات الليثيوم ذات الوزن المماثل.

وسيتم إنتاج هذا الطراز الجديد بإصدار محدود يحوي 112 سيارة فقط، جميعها قد جرى بيعها قبل تقديم الطراز. وعدد هذه السيارات يتمثّل في تسمية LP 112 المعتمَدة داخلياً لهذا المشروع، وذلك خلال عملية تطوير «لامبورغيني كونتاش» الأساسية. وسوف يُباشَر بتسليم سيارات «لامبورغيني كونتاش LPI 800-4»بدءاً من الفصل الأول في 2022 لصالح العملاء حول العالم، والذين سيحظون بامتياز قيادة قطعة متألّقة من تاريخ السيارات قد أعيد ابتكارها للمستقبل.

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