«المسعود للسيارات» تطرح «إنفينيتي كيو إكس 55» في جميع صالات العرض

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «المسعود للسيارات»، الشركة الرائدة للسيارات والتابعة لـ «مجموعة المسعود» والموزع الحصري لسيارات «إنفينيتي» في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، عن طرح الطراز الجديد كلياً من سيارة «إنفينيتي كيو اكس 55» الرياضية متعددة الاستخدامات في جميع صالات عرضها.

وعلى مدى السنوات، أصبحت «المسعود للسيارات» اسماً مرادفاً للعلامة التجارية الرائدة «إنفينيتي»، حيث تمثل المجموعة الكاملة من طرازات سيارات «إنفينيتي» في أبوظبي. وتمكنت الشركة من ترسيخ مكانتها كأحد أبرز موزعي سيارات «إنفينيتي» في منطقة الخليج العربي.

تم الكشف عن طراز «كيو اكس 55» الأنيق والعصري في احتفال خاص خلال مؤتمر «فيدكون أبوظبي 2021»، حيث تم تسليط الضوء على روح وجوهر علامة «إنفينيتي» التجارية المتمثلة في كونها تتحلى بلمسة إبداع بشرية جريئة، إلى جانب هويتها المستقبلية التي تجذب الأجيال الشابة.

ويتفرد الطراز الجديد بتصميمه المبتكر، وسقف كوبيه ومقصورة داخلية مُلفتة تُضفي مزيداً من الفخامة والألق، بما يعكس مكانة السيارة باعتبارها الإضافة الأحدث ضمن سلسلة «إف اكس» الأيقونية من «إنفينيتي». وتعتبر «كيو اكس 55» سيارة «كروس أوفر» الفاخرة الوحيدة التي يطرحها صانعو السيارات اليابانيون، متيحةً تمازجاً فريداً بين المظهر القوي، والشكل الانسيابي لسيارات الكوبيه، والمصابيح الخلفية الرقمية التي تحاكي مفاتيح البيانو، والشبكة الأمامية المميّزة المستوحاة من طيات الأوريجامي الرائعة.

وقال عرفان تانسل، الرئيس التنفيذي لشركة المسعود للسيارات: «يجسد طراز»كيو اكس 55«الجديد كلياً في عالم السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات منهجية»إنفينيتي«كصانعٍ مرموق للسيارات اليابانية الفاخرة والمتقدمة. ولا يقتصر تميُّز الطراز الجديد على القوة والأناقة والانسيابية، إذ يتفرد بمواصفاتٍ خاصة تستقطب فئة الشباب. وينعكس هذا التوجه في التصميمات الداخلية فائقة الأناقة والحداثة، بالإضافة إلى محفظةٍ متكاملة من التقنيات الذكية لتعزيز السلامة، من أبرزها أنظمة التحذير من الاصطدام الأمامي، والتحذير من مغادرة المسار، واكتشاف وجود المشاة، وتحذير النقطة العمياء».

وأضاف تانسل:«نحن سعداء ومتحمسون لطرح سيارة الكروس أوفر الرياضية متعددة الاستخدامات والجديدة كلياً في أسواق دولة الإمارات، في وقت نشهد فيه طلباً كبيراً على طرازات السيارات الأفضل في فئاتها. وتعكس هذه الخطوة التزام شركة المسعود للسيارات الدائم بتقديم أفضل تجربة قيادة لعملائها. ونحن واثقون بأن الطراز الجديد سيشهد إقبالاً لافتاً في الأسواق، لا سيما في أوساط الشباب الشغوفين بالسيارات الرياضية، ونتطلع قُدُماً لرؤيتهم يقودون سيارة إنفينيتي»كيو اكس 55«الجديدة».

وفي الطراز الجديد، تُحاكي المصابيح الخلفية الرقمية مفاتيح البيانو، وتجمع 45 مصباحاً بتقنية الإضاءة «ال اي دي» ضمن مصباح واحد، ما يُضفي على السيارة تصميماً فريداً لنظام الإضاءة. كما تم تزويد شعار «إنفينيتي» على باب الصندوق الخلفي بتقنية متقدمة تشمل زراً لفتح الباب بشكل تلقائي، لتصبح الجهة الخلفية من السيارة أكثر انسيابية. ويعكس الجزء الخلفي من الطراز الجديد دقة التصميم لدى «إنفينيتي»، ويترجم بساطة وذكاء التصميم الياباني، إذ بجمع باب الصندوق الخلفي أناقة التصميم مع كفاءة التكنولوجيا لتوليد انطباع لا يُنسى. بالإضافة إلى ذلك، تم تزويد «كيو اكس 55» بعجلات قياسية بحجم 20 بوصة، وتقنية الدفع الرباعي الذكي، وتقنيات مبتكرة وميزات فعالة لضمان السلامة.

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