«ذي ايليت كارز» تسلم «جيتور إكس 70» لأحد الفائزين بمسابقة في جزيرة السعديات

المصدر: أبوظبي - البيان

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منحت «ذي ايليت كارز»، وهي وكالة سيارات رائدة في الإمارات، سيارة من طراز «جيتور إكس 70» فائقة الفخامة، لفائز محظوظ في سباق «The Elite Race». وكانت «ذي ايليت كارز» قد عقدت شراكة مع نادي شاطئ السعديات للغولف لإقامة بطولة الغولف في نوفمبر 2021 في أبوظبي.

وتنافس الفائز سليم باجي ضد 7 متسابقين آخرين وتم اختيار اسمه بواسطة القرعة «يوم النهائيات» خلال حفل توزيع الجوائز الذي تخلله إقامة حفل عشاء. وبالإضافة إلى السيارة، حصل الفائز على تأمين مجاني وضمان لمدة 5 سنوات وحزمة صيانة لمدة 3 سنوات، والتي تأتي كميزة مجانية لجميع مالكي سيارات جيتور.

ولإضافة الحماس على الأمسية، قال الفائز سليم باجي: لقد كانت بطولة صعبة تنافس فيها العديد من أمهر اللاعبين المحترفين من جنسيات مختلفة وقدموا أفضل ما لديهم، إلا أن اختيار اسمي للفور بسيارة «جيتور إكس 70» كان يلزمه الحظ لا المهارة. أتقدم بالشكر الجزيل لـ «ذي ايليت كارز» ونادي شاطئ السعديات للغولف لمنحي فرصة المشاركة في البطولة. إنني متحمس فعلاً لقيادة سيارتي الجديدة.

وتعليقاً على اليوم الأخير في البطولة، قال جاتندر جخال، رئيس قسم التسويق في «ذي إيليت كارز»: يسر «ذي إيليت كارز» أن تمنح الفائز المحظوظ سيارة «جيتور إكس 70» الفاخرة. لقد شهدت البطولة مباريات حماسية وسعدنا بالشراكة التي جمعتنا مع نادي شاطئ السعديات التي جمعت أفضل لاعبي الغولف في الإمارات، ونتطلع إلى إقامة مثل هذه الفعاليات في المستقبل، ومنح العديد من الأشخاص فرصة تجربة خدمات «ذي إيليت كارز».

وشهدت البطولة مشاركة أكثر من 20 جنسية، ونظراً إلى أن الغولف رياضة خارجية إلى جانب الإجراءات الاحترازية التي اتخذها نادي شاطئ السعديات للغولف؛ جعل المشاركة في البطولة آمنة للغاية. شارك 82 عضواً من النادي في البطولة ولعب العديد منهم ما يصل إلى 20 مباراة على مدى 3 أشهر لزيادة فرصهم في المنافسة على الجائزة الكبرى.

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