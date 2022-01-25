«نيسان» تكرّم 3 عملاء بأحدث طراز «باترول» في الذكرى السبعين للإطلاق

المصدر: دبي - البيان

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حصل ثلاثة فائزين من أبوظبي ودبي والسعودية على سيارة نيسان باترول 2022 الخاصة بالذكرى السبعين على طرح الطراز، وذلك بعد مشاركتهم في المسابقة التي أطلقتها نيسان بهذه المناسبة واحتفاءً بمحطة مميزة ضمن احتفالات عام باترول. وشهدت المسابقة التي تنظمها نيسان الشرق الأوسط بالتعاون مع شركائها المحليين، مشاركة محبّي ومالكي سيارات باترول من كافة أنحاء المنطقة، والذين نشروا صوراً وقصصاً ملهمة عن سياراتهم الباترول على موقع مخصص للمسابقة لفرصة الفوز بطراز الذكرى السبعين المميز.

وسجّلت المسابقة منذ إطلاقها في أوائل سبتمبر أكثر من 885 مشاركة، مما يعكس إعجاب المنطقة بالسيارة الرياضية الشهيرة متعددة الاستخدامات وتراثها الغني. وبعد اختيار المتأهلين وإجراء الفحوصات الفنية، تم ترشيح ثلاثة مشاركين من كل سوق للتنافس وجهاً لوجه في تصويت عام عبر منصات عرب جي تي الرقمية. وقد أدلى أكثر من 12 ألف شخص بأصواتهم لاختيار الفائزين المحظوظين بطراز الذكرى السبعين من نيسان باترول 2022 في كل من أبوظبي ودبي والسعودية.

وقال عبد الإله وزني، رئيس قسم التسويق والمنتج في نيسان الشرق الأوسط: من خلال هذه المسابقة نحتفل بسيارة عريقة، ونحيي ذكريات جميلة اكتسبها عملاؤنا على مر السنين مع باترول. تعتبر باترول المتوارثة من جيل إلى جيل أكثر من مجرد سيارة. فهي ثقافة باتت تشكّل جزءاً لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي لسكان المنطقة. ومع ختام هذه المرحلة من المسابقة، أود أن أهنئ الفائزين وأشكر كل من شارك في إنجاحها.

وتقام المسابقة بالتعاون مع موقع «عرب جي تي»، أكبر موقع إلكتروني عربي متخصّص بعالم السيارات في العالم، بهدف تعزيز الوعي ورفع مستويات الحماس. وتم نشر مقاطع فيديو مخصصة تدعو الجمهور للمشاركة في المسابقة، إضافة إلى مقاطع أخرى تعرض المشاركين المتأهلين وعمليات الفحص الفني على منصات مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي لتعزيز المشاركة في كافة أنحاء المنطقة.

وقال أنس إبراهيم عبد الحق خليل، الفائز بالمسابقة من أبوظبي، والذي حضر لاستلام جائزته في صالة عرض نيسان التابعة لشركة المسعود للسيارات، الوكيل الحصري لسيارات نيسان في أبوظبي والعين والمنطقة الغربيّة: لم يراودني شعور مماثل من قبل. أنا سعيد ولا أعرف كيف أعبر عن مشاعري. شكراً لكل من صوّت لي.

وفي حفل التسليم في دبي والذي أقيم في صالة عرض نيسان التابعة للشركة العربية للسيارات، الوكيل الحصري لسيارات نيسان في دبي والمناطق الشمالية، قدم محمد إجاس إلياس، الفائز بالمسابقة من دبي لاستلام سيارته نيسان باترول 2022 الخاصة بالذكرى السبعين برفقة أصدقائه، وقال: أنا متحمس جداً، لم أتوقع الفوز مطلقاً. أنا من أشد المعجبين بطراز باترول وقد بات لديّ الآن سبب إضافي ليزيد إعجابي بها. عندما شاركت في هذه المسابقة، لم أحسب أنني سأقف هنا كفائز. شكراً جزيلاً لشركة نيسان الشرق الأوسط ونيسان دبي وموقع «عرب جي تي».

من جهته، قال مشعل حمود الروقي، الفائز بالمسابقة في السعودية، عند تسلّمه جائزته سيارة نيسان باترول 2022 الخاصة بالذكرى السبعين: استمرت هذه المرحلة من المنافسة لفترة طويلة ولا أعرف كيف تمكنت من الانتظار ثلاثة أشهر، ولكنني صبرت ونلت. إنه لشرف كبير لي أن أفوز بسيارة باترول هذه. لم أتوقع الربح فعلاً.

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