إصدار خاص من «شفروليه كورفيت» احتفالاً بالذكرى السبعين لإطلاق الطراز

المصدر: دبي - البيان

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يصادف العام 2023 الذكرى السبعين لإطلاق سيارة «كورفيت»، أقدم تسمية مستمرّة لطراز موجود في الإنتاج حتى اليوم. وعلى مدى ثمانية أجيال، دفعت «كورفيت» بمعايير التقنية والأداء والأناقة إلى حدود أبعد مع الحفاظ على مكانتها كرمز ثقافي ممكن الحصول عليه بيسر. وسيحتفل طراز العام 2023 من «كورفيت ستينغراي» و«كورفيت Z06» بهذا الإنجاز مع حزمة خاصّة بإصدار الذكرى السبعين.

وقال ستيف ماجوروس، نائب رئيس التسويق لدى «شفروليه»: إن الشغف تجاه «كورفيت» متأصّل بعمق في «شفروليه»، وهذه الذكرى خاصّة للغاية بسبب مستويات الحماسة العالية ونجاح المبيعات المحقَّق مع الجيل الثامن من السيارة الرياضية الأمريكية الأيقونية. فحتى بعد 70 سنة، لا تزال «كورفيت» تجعل نبضات القلوب تتسارع وتدفع الأطفال لأن يحلموا بالطرقات السريعة المفتوحة أمامهم.

وسوف تتألّق «كورفيت» بإصدار الذكرى السبعين عبر لونين خارجيين فريدين لهذه الحزمة الأبيض اللؤلئي المعدني ثلاثي الطبقات والجديد بالكامل، أو الكربوني المعدني. وتتوفر خطوط اختيارية بألوان مكمِّلة هي الرمادي اللامع مع طلاء الأبيض اللؤلئي المعدني ثلاثي الطبقات، ولون الأسود اللامع مع طلاء الكربوني المعدني.

وتتميّز «كورفيت» بإصدار الذكرى السبعين عبر عجلات مميّزة مع أغطية وسطية تذكارية. وبينما تتمتّع كل من سيارتَي «ستينغراي» وZ06 بتصاميم مختلفة للعجلات، إلا إن العجلات تتشارك لمسة نهائية داكنة متشابهة مع شريط Edge Red الأحمر.

أما داخل مقصورة القيادة، فسيجد السائقون خياراً من مقاعد GT2 مع الجلد الخزفي ثنائي الألوان، أو مقاعد المنافَسة الرياضية، وكذلك حياكة حمراء في جميع الأنحاء، وأحزمة أمان حمراء، وإضافات من الألياف الدقيقة من جلد السويد للمقاعد وعجلة القيادة.

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