«فولفو XC60».. رياضية متعددة الاستخدامات

المصدر: دبي - أحمد صديق

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لقي الطراز الجديد من «فولفو XC60» التي أطلقتها «المشروعات التجارية»، التابعة لمجموعة الفطيم، والموزّع الحصري لسيارات فولفو في الإمارات، ترحيباً كبيراً من عشاق صانع السيارات السويدي في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، وتأتي مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 2000 سي سي، يولد قوة 254 حصاناً، وعزم أقصى للدوران 350 نيوتن / متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات أتوماتيك.

وتعتمد السيارة على منظومة الجر الكلى، التي تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 6.9 ثوان. ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7.8 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتحتوي «فولفو XC60» على العديد من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة ومن أبرزها 11 وسادة هوائية، وفرامل مانع للانزلاق ABS، وتوزيع إليكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التحكم في ثبات السيارة الإلكتروني ESP، ونظام مراقبة الجر TCS، ونظام المساعدة على صعود التلال HLA، ونظام قياس ضغط الإطارات TPMS، ونظام إطفاء وتشغيل المحرك أوتوماتيكياً، ومثبت ومحدد سرعة، وفرامل يدوية كهربائية، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وأماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX.

ودعمت السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومن أبرزها مصابيح ضباب أمامية، ومصابيح أمامية LED، ومصابيح خلفية LED، وأضواء نهارية LED، ومصابيح أمامية حساسة للإضاءة، ومرايات جانبية كهربائية، وزجاج خلفى معتم، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية، ولوحة عدادات رقمية، وجنوط رياضية مقاس 18 بوصة.

وزودت ببعض الكماليات الأخرى ومنها «فتح وغلق السيارة بدون مفتاح، زر لتشغيل السيارة بدون مفتاح، مقعد السائق كهربائي، مقاعد من الجلد، طي ظهر الكنبة الخلفية، عجلة قيادة متعددة الوظائف، عجلة قيادة بكسوة جلد، مراية داخلية بخاصية التعتيم الذاتى، تكييف هواء ثنائي المناطق مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية، مسند يد خلفي، وغيرها.

وتحتوى على نظام ترفيهي مكون من مكبرات صوتية، وبلوتووث، وشاشة تعمل باللمس مدعمة بالاتصال عبر التطبيقات الذكية لأجهزة هواتف المحمول أندوريد أوتو، والتحكم في الراديو من عجلة القيادة، ومدخل USB، وغيرها.

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