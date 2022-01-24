«هوندا سيتي».. تصميم مميز

المصدر: دبي - أحمد صديق

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استطاعت سيارة «هوندا سيتي» الجديدة التي أطلقتها «المشروعات التجارية»، التابعة لمجموعة الفطيم، والموزّع الحصري لسيارات هوندا في الإمارات، أن تجد لنفسها مكانة متميزة في فئتها باعتبارها مناسبة لجميع الفئات بتصميمها المميز وتقنياتها المتطورة.

وبوصفها سيارة السيدان الأطول والأعرض في فئتها، تتخطى هوندا سيتي 2021 الجديدة المعايير بفضل تصميمها الرائد، ومصابيح LED الأمامية التي تمنح السيارة إطلالة وطابعاً رياضياً ومتطوراً.

وتم تجهيز هوندا سيتي الجديدة بمحرك DOHC مزدوج سعة 1.5 لتر، ينتج قوة 118 حصاناً، مع ناقل حركة CVT لقيادة أكثر سلاسة وكفاءة.

ومن الداخل، تحافظ هوندا سيتي الجديدة على ميزات الرحابة والراحة، بينما يتألق التصميم برؤية ديناميكية للوحة العدادات بطريقة تجعلها في مستوى رؤية السائق. وتتألق سيتي الجديدة بالكامل بمجموعة من خصائص السلامة مع بنية الهيكل بتقنية الهندسة المتوافقة المتطورة والخاصة بالشركة، والتي تمنع وصول قوة الاصطدام إلى الركاب، وست وسائد هوائية لحماية الركاب من الاصطدامات من كل الجوانب.

وتضم السيارة مصابيح أمامية حادة المظهر، مع مصابيح ضباب تعمل بتقنية LED، بينما ترتكز على جنوط رياضية مع قاعدة عجلات تصل لـ 2.6 متر، بالإضافة إلى واجهة أمامية تحمل شبكة هوائية متعددة الفتحات، ومرايا جانبية كهربائية، مع نسبة طول كلي بلغت 4.5 أمتار، و 1.7 متر للعرض، و 1.46 متر للارتفاع.

كما حصلت السيارة على عدة تجهيزات مثل شاشة عرض الوسائط المتعددة، والتي يبلغ قياسها 8 بوصات، ونظام صوتي وترفيهي من 4 مكبرات، وزجاج كهربائي، ومكيف هواء أوتوماتيكي، بالإضافة إلى تقنيات الحماية ومنها، منظومة الوسائد الهوائية، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، والثبات الإلكتروني، إلى جانب متابعة ضغط الإطارات، وحساسات حركة.

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