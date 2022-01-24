8.4 % نمو مبيعات «بي إم دبليو» في 2021

المصدر: دبي - البيان

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سجلت مجموعة «بي إم دبليو» نمواً قوياً في المبيعات على أساس سنوي بنسبة 8.4% خلال العام الماضي، حيث سلمت إجمالياً قدره 2.521.525 سيارة من طرازات بي إم دبليو وميني ورولز- رويس للعملاء في جميع أنحاء العالم.

ووصلت مبيعات «بي إم دبليو» إلى أعلى مستوى جديد لها على الإطلاق مع بيع 2.213.795 وحدة بنمو 9.1% خلال العام الماضي، لتحقق العلامة بذلك الريادة ضمن قطاع السيارات الفاخرة العالمية. وضاعفت الشركة مبيعاتها من السيارات الكهربائية بالكامل في عام 2021 لتصل إلى 103.855 وحدات بنمو 133.2%.

وقال بيتر نوتا، عضو مجلس إدارة «BMW AG»، والمسؤول عن المبيعات والعلامة التجارية في «بي إم دبليو»: رغم الظروف والتحديات التي فرضتها جائحة «كورونا» المستمرة، فقد حققنا أداء مبيعات قوياً خلال عام 2021، وذلك بفضل الأداء التشغيلي القوي ومجموعة المنتجات الممتازة. ومع بيع أكثر من 100.000 سيارة كهربائية كلياً خلال العام الماضي، فقد كان التركيز واضحاً على التوسع في مجال التنقل الكهربائي.

وتشعر الشركة بالتفاؤل بشأن العام الحالي، كما يقول نوتا: نحن نرغب في عام 2022، أن نواصل نمونا المربح، وسنقوم بتوسيع مجموعتنا من المركبات الكهربائية بالكامل. لقد وضعنا لأنفسنا أهدافاً طموحة للنمو بشكل خاص في هذا المجال ونسعى إلى مضاعفة مبيعاتنا من السيارات الكهربائية بالكامل مقارنة بالعام الماضي.

وأنهت علامة بي إم دبليو التجارية عام 2021 مع زيادة المبيعات العالمية بنسبة 9.1% لتصل إلى 2.213.795 سيارة خلال العام السابق. وبفضل مجموعة منتجاتها المتطورة والمطلوبة، حققت بي إم دبليو أعلى أرقام مبيعات بالنسبة لها على الإطلاق.

وطرحت مجموعة بي إم دبليو نموذجين رئيسيين مبتكرين، وهما BMW iX وBMW i4 في السوق أواخر العام الماضي. وفي عام 2022، ستقوم الشركة بتوسيع خط إنتاجها الكهربائي بإصدارات جديدة من السيارات الكهربائية بالكامل من BMW 7 Series وBMW X1، وفي عام 2023، ستقدم أيضاً سيارة BMW 5 Series كبيرة الحجم. كما ينضم إلى هذه الطرازات مجموعة أخرى ومنها السيارة التي ستخلف ميني كونتريمان ورولز- رويس سبيكتر الكهربائية بالكامل.

وسيكون لدى الشركة بحلول عام 2023 نموذج واحد على الأقل يعمل بالكهرباء كلياً على الطرق في نحو 90 بالمئة من قطاعات السوق الحالية. كما تخطط الشركة على مدى السنوات العشر المقبلة، أو نحو ذلك، لبيع إجمالي قدره عشرة ملايين سيارة كهربائية بالكامل.

وستكون مجموعة منتجات ميني تعمل بالكهرباء كلياً بحلول بداية عام 2030، بينما ستكون رولز- رويس أيضاً علامة تجارية تعمل بالكهرباء كلياً اعتباراً من عام 2030 فما بعد. وستكون جميع الطرازات الجديدة المستقبلية من بي إم دبليو موتوراد في مجال التنقل ضمن المناطق العمرانية كهربائية بالكامل.

وسجّلت رولز- رويس موتور كارز أعلى مبيعات سنوية على الإطلاق في تاريخها الممتد على 117 عاماً، حيث سلّمت الشركة 5.586 سيارة لعملائها، ما يشكّل زيادةً بنسبة 49%على الفترة نفسها في العام 2020، كما ازدادت المبيعات في كل الأسواق، أبرزها الصين والولايات المتحدة ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وغيرها الكثير من الأسواق حول العالم.

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