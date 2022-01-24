«أوتو برو» تحصد جائزتين عن الخدمة السريعة والسلامة في «أوتوميكانيكا دبي»

المصدر: دبي- البيان

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حصدت «أوتو برو»، عضو مجموعة اينوك والشركة المشغّلة لأوسع شبكة من مراكز خدمة صيانة المركبات في دولة الإمارات العربية المتحدة، جائزتين مرموقتين خلال معرض «أوتوميكانيكا دبي 2021»، وذلك تقديراً لمزايا الخدمة السريعة التي توفرها لعملائها والتزامها بأعلى معايير السلامة في القطاع.

هذا وأقيمت فعاليات النسخة 18 من معرض «أوتوميكانيكا دبي» الذي تنظّمه «شركة ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط» في مركز دبي التجاري العالمي بين 14 و16 ديسمبر، وأتاحت النسخة الأولى من الجوائز فرصة فريدة للاحتفاء بالنجاح والتميز والابتكار في قطاع خدمات ما بعد البيع للسيارات في منطقة الشرق الأوسط.

وحصدت «أوتو برو» جائزة «أفضل مزود للخدمات السريعة للمركبات في العام» وحظيت بالإشادة باعتبارها من أفضل مزودي خدمات الصيانة السريعة للمركبات في دول مجلس التعاون الخليجي بفضل نموذج عملها المستدام وتطبيقها لأرقى معايير الكفاءة والجودة والتميز الفني وحرصها على تقديم خدمة عملاء متميزة. وجاءت الجائزة الثانية للسلامة ضمن فئة المنتجات والتدريب، حيث حظيت «أوتو برو» بالثناء والتقدير في تنفيذ وإدارة سياسات السلامة والصحة والبيئة.

وبهذه المناسبة، قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: «لطالما التزمت (أوتو برو) بتقديم أجود مستويات خدمات المركبات حرصاً على تلبية احتياجات العملاء المختلفة، وحرصت في الوقت نفسه على تطبيق أعلى معايير السلامة. ونفخر بحصول ممارساتنا في مجال الخدمة والسلامة على هذا التقدير المتميز في معرض (أوتوميكانيكا دبي)، المنصة الرائدة التي تجمع تحت مظلتها أفضل اللاعبين في قطاع خدمات ما بعد البيع للمركبات لمدة تزيد عن العقدين. وبينما تواصل (أوتو برو) توسيع قائمة خدماتها ومنتجاتها لتلبية احتياجات المركبات في دولة الإمارات، ستبقى معايير الخدمة والسلامة أولوية قصوى بالنسبة لنا على مدار السنوات المقبلة».

ويُعد «أوتوميكانيكا دبي» أكبر معرض تجاري دولي مُتخصص بخدمات ما بعد البيع للسيارات في منطقة الشرق الأوسط. ويستقطب المعرض ما يزيد عن 1900 جهة عارضة من 57 دولة. وعلاوة على الاحتفاء بأفضل المؤسسات أداءً في القطاع، تسلّط جوائز المعرض الضوء على أبرز إنجازات الأفراد والمؤسسات والمنتجات في دول مجلس التعاون الخليجي ممن يقدمون أداءً متميزاً؛ وجودة خدمة استثنائية؛ وأطلقوا مبادرات متعلقة بالاستدامة عبر ثلاث فئات رئيسية تشمل: مقدمي الخدمات؛ والأفراد؛ والمنتجات والتدريب.

يُذكر أن «أوتو برو» توفر خدماتها اليوم لأكثر من 300 ألف مركبة سنوياً ضمن مراكزها البالغ عددها 42 مركزاً. كما أطلقت الشركة مؤخراً الخدمة المتنقلة للطلب عبر الهاتف من خلال الرقم 800 AutoPro والتي تلبّي متطلّبات العملاء في أي وقت وفي أي مكان، سواء كانوا بحاجة إلى تغيير البطارية أو الإطارات أو الزيت أو غير ذلك. إذ تُعد «أوتو برو» أوّل شركة في المنطقة تقدّم خدمة تغيير الزيت المتنقلة إلى عملائها أينما تواجدوا.

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