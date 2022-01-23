«انفينيون» تتوقع نهاية أزمة الرقائق العام المقبل

المصدر: ميونخ - د ب أ

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أشارت توقعات شركة «انفينيون» الألمانية لأشباه الموصلات إلى انتهاء أزمة الرقائق في صناعة السيارات في العام المقبل على أقصى تقدير.

وفي تصريحات لصحيفة «أوتوموبيل فوخه» الألمانية، قال بيتر شيفر رئيس «انفينيون اوتوموتيف»: «أتوقع أننا سنتمكن من تغطية الطلب بشكل جيد في 2023، أما بالنسبة لأجهزة التحكم الدقيقة التي ننتجها في الخارج، فستظل هناك قيود قوية عليها في 2022».

وتوقع شيفر أن يكون النصف الثاني من العام أفضل من النصف الأول مشيراً إلى أنه لم تعد هناك اختناقات في التسليم في جزء من المنتجات التي تصنعها الشركة بنفسها مثل إلكترونيات القوى والمستشعرات «وسنصبح قادرين على التوريد على نطاق واسع بحلول الصيف المقبل، وسيتم حل المشكلات الأخيرة في 2023».

وأوضح شيفر أن التعاون مع شركات تصنيع السيارات تغير بسبب اختناقات التسليم «ونحن نناقش أيضاً نماذج بشأن كيفية أن نقوم بتقديم حجوز الإنتاج على المدى المتوسط، ونحن نفعل هذا لشرائح معينة» مشيراً إلى أن قطاع التنقل الكهربائي يعد واحدة من هذه الشرائح.

في الوقت نفسه، أعلن شيفر عن توسيع نطاق الإنتاج بشكل ملحوظ على سبيل المثال في النمسا وقال: «سنوسع نطاق طاقاتنا الإنتاجية بشكل قوي كما سنستثمر في فيلناخ على سبيل المثال من أجل تلبية الطلب على كربيد السيليكون».

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