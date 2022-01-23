«نيسان كيكس 2022» تتألق بتصميم لافت وتقنيات متقدمة

المصدر: دبي - البيان

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حققت «نيسان كيكس 2022» أصداء إيجابية واسعة منذ إطلاقها في أسواق الإمارات. ولاقى الطراز الجديد إقبالاً لافتاً منذ إطلالته الرسمية الأولى في دول مجلس التعاون الخليجي، في مؤشرٍ جديد على المكانة المرموقة للعلامة التجارية «نيسان» بالأسواق المحلية والإقليمية.

ويندرج الطراز الجديد ضمن فئة سيارات الـ«كروس أوفر» الرياضية متعددة الاستخدامات والأصغر حجماً، ويشمل أفضل التقنيات في فئته لتلبية اختيارات جيل الشباب ونمط حياتهم. وتتضمن هذه السيارة أنظمة الاتصال والترفيه المتكاملة، بما في ذلك خاصية التحكم الصوتي «سيري»؛ ونظام «أبل كار بلاي»؛ ونظام «أندرويد أوتو»؛ وخدمات «نيسان كونكت»، لتضمن بذلك سهولة الوصول لقوائم التشغيل المفضَّلة، ومنصات المُراسلة، وتطبيقات الخرائط والمواقع، والعديد من البرامج والتطبيقات المتنوعة.

وتعتمد «نيسان كيكس 2022» على أنظمة عالية الكفاءة والفعالية، من ضمنها تقنية درع السلامة المتطور، والرؤية الذكية والمحيطية، لتعزز الأمان والسلامة، وتمنح لركابها الطمأنينة وراحة البال والثقة على الطريق. وتعتبر تقنية درع السلامة جزءًا من نظام نيسان للتنقل الذكي، وتتيح للسائقين مراقبة محيطهم، مع إمكانية التدخُّل والمساعدة للحفاظ على أمان السائقين والركاب. ويشمل «درع السلامة» مجموعة متكاملة من خصائص الأمان، بما فيها التحذير عند تجاوز المسار؛ وتنبيه حركة المرور الخلفية؛ ومراقبة النقطة العمياء؛ والتحكُّم التلقائي بسطوع الإضاءة؛ والفرامل الخلفية التلقائية.

أما الرؤية المحيطية الذكية، فهي منظومةٌ متطورة لتسهيل رَكن السيارة من خلال رؤية افتراضية بتقنية «عين الطائر» تغطي 360 درجة. وتنقسم شاشة العرض إلى شاشات فرعية عدَّة، تعرض الأجزاء الأمامية والجانبية والخلفية للسيارة، وتتيح للسائقين إمكانية اختيار وتكبير شاشة محددة، والتركيز على جزء معين من السيارة.

كما يمتاز هذا الطراز بمقصورة داخلية فخمة، تتضمن مسنداً مريحاً للذراع، وشاشة عرض بمقاس 7 بوصات تعمل باللمس، مع نظامٍ صوتي. وتضفي لمسات الأناقة مزيداً من الخصوصية والجمالية على التصميم الداخلي للسيارة، وهو ما يتجلى في عجلة القيادة المصممة على شكل (D)، والتطريزات الداخلية البارزة والمتباينة.

ويُبرز التصميم الخارجي شخصية سيارة «كيكس» الجديدة، لا سيما شبكة الكروم الأمامية بتقسيماتها اللافتة، ورونقها الفريد أثناء الحركة. ويتألق المصباح الرئيس في الجزء الأمامي من السيارة، ويخطف الأنظار بتصميمه النابض بالحركة، وتكامله بانسجامٍ وانسيابية مع الشبكة الأمامية. وتضمن الإضاءة بتقنية «إل إي دي» وضوح الرؤية وبُعد مداها، في حين يجسد الجزء الخلفي ديناميكية السيارة وهويتها المتفردة.

وقال عرفان تانسل، الرئيس التنفيذي لشركة «المسعود للسيارات»: يعتبر طراز «كيكس» الجديد إحدى أكثر سيارات نيسان ابتكاراً في التصميم وتميزاً في المواصفات ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات. وتستقطب هذه السيارة أنظار العديد من مشتري وعشاق السيارات في الدولة، فهي تجمع بين الشخصية المستقلة والتصميم الأنيق. ويمتاز الطراز الجديد بتقنياته المتقدمة وطابعه الرياضي ومظهره الجريء، ويشكل الخيار الأمثل لأفراد جيل الشباب الساعين لامتلاك سيارة «كروس أوفر» تلائم وتُثري نمط حياتهم. ومن خلال طرح هذا الطراز في الأسواق، فإننا نؤكد التزامنا إتاحة أفضل السيارات لعملائنا، ودعمهم بأرقى خدمات العملاء، وخدمات ما بعد البيع. ويسرنا أن نقدم لعملائنا طراز «نيسان كيكس 2022».

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