إصدار خاص للذكرى الـ 70 لـ «نيسان باترول» يفوق التوقعات

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

فاق الإصدار الخاص الذي طرحته شركة «نيسان» اليابانية من طراز «باترول» للاحتفال بالذكرى السبعين لطرحها، التوقعات بفضل الميزات العديدة التي حظي بها هذا الطراز من الداخل والخارج، والذي احتفلت «العربية للسيارات»، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبدالواحد الرستماني، والوكيل الحصري لسيارات نيسان في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، بالكشف عنه مؤخراً.

ومن خلال جمعها بين التراث والفخامة وتعدد الاستخدامات، تمكنت «نيسان باترول» من الاستحواذ على مكانتها المميزة، بعد أن أصبحت عنصراً أساسياً من حياة المواطنين والمقيمين على حد سواء، لاسيما وأنها تمكنت من إثبات قدرتها على التغلب على أقسى التضاريس برفاهية وراحة غير معهودة.

وتميز طراز «نيسان باترول 2022» بمجموعة من التصميمات والتحسينات التكنولوجية، وحمل شارة مميزة على أحد جوانبه احتفالاً بمرور سبعين عاماً. ويتميز هذا الطراز عن الإصدارات السابقة بوجود شبكة «في موشن» الجديدة، كما تمت إعادة تصميم المصدات وتزويدها بعجلات معدنية محدثة من مقاس 20 بوصة تم قطعها آلياً.

يضاف إلى ذلك كله التصميمات الداخلية الجديدة باللون العنابي للاحتفال بإرث السيارة الذي يمتد 70 عاماً، وإدخال وحدة تحكم مركزية أعيد تصميمها، حيث باتت تتميز بشاشة للمعلومات والترفيه جديدة كلياً من مقاس 12.3 بوصة، إلى جانب نظام الربط الشبكي اللاسلكي المحسن «أبل كار بلاي» ونظام «أندرويد أوتو».

وتستمد السيارة قوتها من محرك V8 ثماني الاسطوانات، سعة 5600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 428 حصاناً مع عزم أقصى للدوران يقدر بـ 560 نيوتن / متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 7 سرعات، ما تجعل السيارة تنطلق من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر خلال فترة زمنية مدتها 6.5 ثوان.

وتأتي السيارة بالعديد من مواصفات الأمن والسلامة مثل، منظومة المكابح عالية الأداء، ونظام التعليق وامتصاص الصدمات، وبرنامج متابعة ضغط الإطارات، وبرنامج مراقبة النقاط العمياء، وحزمة إلى جانب حزمة الوسائد الهوائية، بينما ترتكز على عجلات رياضية يبلغ قياسها 22 بوصة، كما تظهر بمصابيح أمامية تتخذ حرف C تعمل بتقنية الليد.

كما تضم السيارة شبكات أمامية متعددة المقاطع باللون الأسود، وحزمة من مستشعرات الحركة، مع أقطاب ثنائية على جانبي السقف، ومرايات جانبية ذات إشارات ضوئية، بالإضافة إلى عدة كماليات داخلية مثل نظام صوتي وترفيهي، وشاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة تدعم التطبيقات الحديثة.

وتعد «العربية للسيارات» هي الشركة الرئيسية في مجموعة شركات عبد الواحد الرستماني. وتعمل الشركة في قطاع السيارات منذ ما يزيد على 50 عاماً، وتعتبر واحدة من الشركات الرائدة في قطاع توزيع السيارات في دول مجلس التعاون الخليجي، والموزع الحصري لسيارات نيسان وإنفينيتي ورينو في دبي والمناطق الشمالية. وبعد مرور أكثر من 50 عاماً من التميز وشغف الريادة، لا تزال رؤية «العربية للسيارات» مكرسة نحو إثراء تجارب العملاء، وأن تظل الخيار الموثوق في قطاع السيارات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز