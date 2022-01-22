«بيجو 9X8» الهجينة الفائقة أيقونة تصميمية

المصدر: دبي - البيان

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تُعدّ «بيجو 9X8» أكثر بكثير من سيارة سباقات، إذ هي بالواقع تحفة أيقونية، وتشكّل ثورة من الناحية الجمالية والتقنية، وبالتالي فإنها عبارة عن مغامرة في قمّة عالم التصميم المتميّز، ولقد قام ماثياس هوسان، مدير التصميم لدى «بيجو»، بإخضاع السيارة لعملية تصميم هندسية دقيقة قبل أن تنطلق في خوض التحدّيات على حلبات السباق في 2022.

وكانت هذه فرصة أيضاً للمصوّرة أغنيسكا دوروزيويتش المتخصِّصة بالأزياء والسيارات الخارقة، للعب بالعناصر المتعاكسة للضوء والصلب معاً، حيث تُعتبَر صورها تشبيهاً لسباق «لو مان 24 ساعة» الشهير والأسطوري، والذي يشهد تغييرات في الضوء مع تبدّل الساعة.

ولأجل ابتكار سيارة 9X8 الفائقة الهجينة، بدأ فريق تصميم «بيجو» العمل بشكل جريء من البداية، فقد ضمّنوها كل الرموز الجمالية العصرية الحصرية للعلامة التجارية، وهي الوقفة الذكية الماكرة، والخطوط الانسيابية المعزَّزة بعلامات تدلّ على الخصائص الرياضية، والأجنحة المنحنية والقوية، وبالطبع الشعار الحصري المنير ثلاثي المخالب لأسد العلامة التجارية، وتتميّز «بيجو 9X8» النحيفة والمصقولة بكونها تثير العواطف، وتجسّد ميّزة السرعة العالية.

ويُعتبَر تصميم سيارة سباق قمة أحلام كل مصمم سيارات، واحتمال تحقيق هذا الحلم وجعله واقعاً فعلياً كان قبل الآن قرب مستوى الصفر تقريباً: فإلى جانب التصميم وهوية العلامة التجارية، شكّل الأداء عامل التفكير الأول، لدرجة أن سيارات السباق صارت شكلياً غير قابلة للتمييز عن غيرها، وبالتالي انحصرت أعمال المصمِّمين بالتفاصيل الصغيرة والألوان.

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