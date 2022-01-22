«أودي» تعرض «RS3» في دبي قبل طرحها في الأسواق

المصدر: دبي - البيان

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عرضت أودي الشرق الأوسط بالتعاون مع شركة النابودة للسيارات، وكيل أودي في دبي والإمارات الشمالية، أحدث سياراتها الرياضية الفاخرة، RS3 الجديدة كلياً، في دبي قبل شهرين من طرحها الرسمي في الأسواق. وتُعرض السيارة الرائدة ذات المحرك خماسي الأسطوانات حالياً في Flat 12 Café الذي يعتبر مقهى ومعرضاً للسيارات الشهيرة، فيما يمثل تجربة مفتوحة لعشاق السيارات.

وتوفر سيارة RS3 الجديدة أعلى مستويات ديناميكية القيادة وأفضل أرقام الأداء في فئتها، حيث تتسارع من السكون إلى 100 كم / ساعة في 3.8 ثوانٍ، وتبلغ سرعتها القصوى 290 كم / ساعة، وتأتي مجهزة بموزع عزم الدوران RS، وإطارات شبه ملساء، وأوضاع القيادة الخاصة بطرازات RS.

كما تُطرح بمحرك خماسي الأسطوانات بقوة 294 كيلووات (400 حصان)، والذي يوفر أداءً فائقاً وتسارعاً كبيراً مع صوت قوي وممتع. ويوفر هذا المحرك حالياً عزم دوران يبلغ 500 نيوتن متر ويستجيب بشكل أسرع من الطرازات السابقة. أما على المستوى البصري، فتبرز السمات الرياضية الخاصة بسيارة RS3 بفضل هيكلها العريض ونظام العادم الرياضي RS وشاشات ركن القيادة المماثلة للشاشات الموجودة في سيارات السباق.

ويتزامن عرض سيارة RS3 في دبي استراتيجياً مع هيمنة أودي سبورت على سباق التحمل «هانكوك دبي 24 ساعة» الذي أقيم على حلبة «دبي أوتودروم» خلال عطلة نهاية الأسبوع. واستمتع عشاق أودي ومحبو السيارات على حد سواء بحضور معرض أودي سبورت على مدار أسبوع، حيث سيارة RS3 الجديدة كلياً هي السيارة الرئيسية فيه.

وقال إلمير أرناوتوفيتش، مدير التسويق في أودي الشرق الأوسط: اتخذ التقدم منحىً جديداً مع سيارة RS3 هنا في دبي. وتوفر السيارة أداءً استثنائياً في فئتها، وتأتي مزودة بمحرك خماسي الأسطوانات وتصميم المقصورة والتصميم والخارجي الخاص بطرازات RS، مما يوفر للعملاء إمكانية الانضمام لملاك طرازات أودي سبورت.

وأضاف: هذه السيارة مخصصة لعشاق السيارات الرياضية، ويسرنا عرضها في منطقة وصلت فيها ثقافة السيارات إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

ويتوفر من سيارة RS3 الجديدة كلياً طرازا الصالون وسبورتباك مع مجموعات متنوعة من التجهيزات، مما يتيح للعملاء اختيار الطراز الذي يعكس تفضيلاتهم الخاصة وتجربة القيادة ومستوى التجهيزات الذي يرغبون فيه.

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