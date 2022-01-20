هل هكذا ستبدو سيارة "أبل"؟!

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ابتكر مهندس صورا نموذجية لما يمكن أن تبدو عليه سيارة أبل القادمة عند إطلاقها أخيرا.

وأنشئت عروض فنية بواسطة ديفانغا بورا، مهندس ميكانيكي في جامعة Tezpur في الهند، لسيارة مستقلة وكهربائية بالكامل.

ومثل شيء من فيلم خيال علمي، تصور العروض سيارة بيضاء غريبة، حيث تحتوي الكبسولة على مدخل دائري يفتح مثل بابين من أبواب الصالون ليكشف عن "قمرة قيادة تشبه الشرنقة" بمقعدين.

ويذكر المفهوم بحاسوب Apple eMac من العام 2002، فالسيارة مطلية باللون الأبيض اللامع وتتميز بشعار أبل بين مجموعتي العجلات الأمامية والخلفية.

وتعد صور بورا، المنشورة على صفحته على "إنستغرام"، مجرد تفسيرات للسيارة القادمة من أبل، والتي كانت قيد التطوير منذ حوالي ثماني سنوات، وفق "روسيا اليوم".

ولا يُعرف الكثير عن مشروع أبل، الذي يحمل الاسم الرمزي Project Titan، على الرغم من أن التقارير السابقة أشارت إلى أن المنتج قد يصل إلى السوق بحلول عام 2024.

ويمكن أن تأتي سيارة أبل في شكل مركبة مادية أو حتى نظام برمجيات ذاتية القيادة يتم تقديمه من خلال شركة تصنيع سيارات تقليدية، مثل iOS للسيارات.

وقال بورا: "تعتبر سيارة أبل ضجة جديدة ومع أخذ ذلك في الاعتبار، فقد صنعت هذه السيارة المصغرة ذات المفهوم الذاتي، وهي ذاتية القيادة، ومكهربة، و"أنيقة" تماما".

وأطلق على تصميمه اسم "Apple Autonomous"، وتكمن أحد عيوب التصميم في أن الكبسولة الكروية تبدو مغمورة قليلا. كما أنها بلا نوافذ، ما يعني أن الركاب لن يكونوا قادرين على الاستمتاع بالمناظر لأنهم مدفوعون للعمل بواسطة التكنولوجيا المستقلة.

وسيتعين عليها أيضا الاعتماد على الأضواء الاصطناعية لضمان عدم جلوس الركاب في الظلام، ما قد يمثل استنزافا غير ضروري للطاقة.

وجرى تخيل سيارة أبل المرتقبة بشدة بالفعل في تصورات أخرى - قامت شركة تأجير السيارات البريطانية Vanarama بإنشاء صور لمركبة رمادية أنيقة بزوايا حادة وشعار آبل متوهج على شبكة المبرد.

ويتضمن تصميم Vanarama، الذي يستند إلى براءات اختراع أصلية مقدمة من أبل، أيضا لوحة معلومات بشاشة تعمل باللمس قابلة للتخصيص و"مساعد آلي ذكي" يشبه Siri للإشراف على القيادة.

وقال آندي ألدرسون، الرئيس التنفيذي لشركة Vanarama: "على الرغم من عدم وجود طريقة تقريبا لمعرفة الشكل الذي سيبدو عليه المنتج النهائي، إلا أن براءات الاختراع هذه ربما تكون أفضل مؤشر على الاتجاه الذي تتخذه شركة أبل".

وتشير التقارير الأخيرة إلى أن العمل على سيارة أبل لا يزال مستمرا، على الرغم من أن عملاق التكنولوجيا يتسم بالسرية الشديدة فيما يتعلق بتقدمها.

وفي نوفمبر، كشف عن أن شركة أبل وظفت كريستوفر مور، مدير برامج Tesla Autopilot السابق. وزعم أن مور كان على خلاف مع رئيس شركة تسلا، إيلون موسك، وفقا لبلومبرغ، ما دفع بهذه الخطوة.

وقال التقرير إن مور يقدم تقاريره إلى ستيوارت باورز، وهو مسؤول تنفيذي سابق آخر في شركة تسلا انضم إلى شركة أبل العام الماضي، نقلا عن مصادر مطلعة "على دراية بالأمر".

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، أن أبل تعمل على بناء سيارة في مقابلة قصيرة مع بلومبرغ في العام 2017، على الرغم من أنه قال إن شركته تركز على الأنظمة الذاتية أكثر من كونها مركبة فعلية.

ومن الواضح أن شركة أبل تفكر في بطاريات فوسفات الحديد الليثيوم (LFP)، والتي تكون بطبيعتها أقل عرضة للسخونة الزائدة وبالتالي فهي أكثر أمانا من الأنواع الأخرى من بطاريات الليثيوم أيون.

ولا يزال من غير الواضح من الذي سيجمع سيارة تحمل علامة أبل التجارية، لكن المصادر قالت إنها تتوقع أن تعتمد الشركة على شريك تصنيع.

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