عروض «نيسان» من «العربية للسيارات» خلال مهرجان دبي للتسوق

المصدر: دبي - البيان

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بالتزامن مع مهرجان دبي للتسوق الذي يقدم فرصاً مذهلة حتى 30 يناير الجاري، أعلنت العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبدالواحد الرستماني والوكيل الحصري لنيسان في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، عن حملتها للعام الجديد 2022 «الرحلات الجديدة» التي تغطي طرازات مختارة، بما في ذلك نيسان صني ونيسان كيكس ونيسان ألتيما ونيسان إكس تيرا.

وتعتبر العربية للسيارات شريكاً استراتيجياً لمهرجان دبي للتسوق منذ دورته الأولى، ويمثل العام الجديد الوقت المثالي للعملاء للترقية أو شراء سيارة نيسان جديدة تماماً لقيادتها بثقة نحو المستقبل. وبالتناغم مع روح مهرجان دبي للتسوق، واستمراراً لوعد الشركة بتقديم صفقات وخدمات وابتكارات يكون العملاء محورها، يتم تقديم جميع هذه الطرازات المميزة بأسعار مخفضة لتشجيع مختلف فئات السائقين على شراء السيارات التي تلبي احتياجاتهم.

وإذا كنت تبحث عن سيارة سيدان نموذجية، يمكنك التوجه إلى نيسان صني لتجد فيها كل ما تبحث عنه وأكثر، بسعر يبدأ من 57,900 درهم. أما إذا كان خيارك المزيد من المتعة لتجربة سيدان بمواصفات تقنية أعلى، ننصحك باختيار ألتيما، السيارة المناسبة لكل لحظة، حيث ستشعر خلال رحلاتك وكأنك تقود مركبة المستقبل، بسعر يبدأ من 94,900 درهم.

إما إذا كنت تحب سيارات الدفع الرباعي، نطمئنك أن الحظ سيكون حليفك مع نيسان كيكس، نظراً لجاذبية خطوطها الواضحة وجرأتها وخصائصها الرياضية ومواصفاتها المتطورة. وتتوفر هذه السيارة بسعر يبدأ من 61,900 درهم. أما إذا كنت تتطلع لامتلاك سيارة دفع رباعي مصممة لتعكس أعلى مستويات الدقة لجميع أفراد الأسرة، فلن نجد أفضل من نيسان إكس تيرا، بسعر يبدأ من 99,900 درهم. يشار إلى أن العربية للسيارات تسعى بشكل مستمر لتزويد عملائها بأفضل الصفقات على مدار العام، خاصة خلال مهرجان دبي للتسوق.

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