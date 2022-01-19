«العربية للسيارات» تطلق مزايا عديدة مع «إنفينيتي QX50»

المصدر: دبي - البيان

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دعت «العربية للسيارات»، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبدالواحد الرستماني، والوكيل الحصري لعلامة إنفينيتي في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، إلى الانطلاق في العام الجديد على متن السيارة الرياضية المدمجة متعددة الاستخدامات والأكثر تقدماً «QX50»، والاستفادة من التأمين المجاني لعام واحد مع GAP، والخدمة لثلاث سنوات، والإصلاح الذكي، والضمان لخمس سنوات.

وبدءاً من مقصورتها الواسعة التي تم تصميمها لضمان راحة السائق، وحتى الأسطح الجميلة والأنيقة التي تبهر الناظرين وتعزز الشعور بالراحة والانفتاح، فقد تم تصميم QX50 بدقة متناهية تتجاوز مخيلتك. ويتميز هذا الطراز باستخدام أول نسخة يتم إنتاجها من محرك VC-Turbo في العالم، بعد دورة تطوير تجاوزت مدتها 20 عاماً، ليلبي هذا الإنجاز الهندسي مختلف احتياجاتك.

ويقوم الطراز الجديد على فلسفة الشركة «تولى القيادة لتتبعك الحياة»، كما يتميز بالبراعة التكنولوجية الفائقة التي تبرز من خلال نظام InTouch من إنفينيني الذي يأتي مقترناً مع نظام تحديد المواقع العالمي، ليتيح لك الوصول إلى وجهاتك بدقة متناهية من خلال الخرائط المرئية والأوامر الصوتية. وإذا كنت ترغب في الوصول إلى محتوى هاتفك الذكي، تستخدم هذه السيارة النظامين آبل كاربلاي وأندرويد أوتو اللذين يتيحان لك استخدام جميع تطبيقاتك المفضلة على اللوحة، لتظل التكنولوجيا في متناول يديك.

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