«إنفينيتي» تكشف عن «Q60» كوبيه 2022 بثلاثة إصدارات مميزة

المصدر: دبي - البيان

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كشفت «إنفينيتي» عن سيارة «Q60» كوبيه لعام 2022، بإصداراتها الثلاثة، لوكس وبلاك إديشن باللون الأسود، وسبورت ريد 400 باللون الأحمر، المتوافقة مع واجهة أبل كار بلاي اللاسلكية، مما يعزز من مكانة هذا الطراز بين السيارات الرياضية عالية الأداء.

وتعتزم العلامة تزويد جميع إصدارات هذه السيارة بشاشة إنفينيتي إن تاتش عالية الدقة المزودجة والعاملة باللمس، فضلاً عن منفذي USB-A، وUSB-C، مُضاءين لدعم نظام أندرويد أوتو للمعلومات والترفيه. ويحتوي إصدار ريد سبورت 400 من الطراز الجديد على نظام صوتي متقدم من بوز، يتألف من 13 مكبراً للصوت عالي الأداء مع تقنية معالجة الإشارة المحيطية، بوز سنتر بوينت، لتوزيع الصوت على كامل السيارة، وعيش تجربة غامرة.

كما تم تزويد جميع إصدارات Q60 بمقاعد جلدية ذات لون بني يُبرز فخامتها، في حين يوفر إصدار ريد سبورت 400 ألواناً إضافية للمقاعد الجلدية، إذ يمكن اختيارها بلون أبيض مع تطريزات حمراء ورمادية، أو بلون أسود فحمي مع درزات حمراء، أو بتدرج باهت من اللون الأحمر القاتم مع لمسات باللون الأسود ودرزات مميزة.

ويأتي الهيكل الخارجي للطراز الجديد بألوان وتدرجات مختلفة، تتضمن الأبيض الساطع، والأسود اللامع، والرصاصي، والأسود الليلي، والأبيض اللؤلؤي، والأزرق الفاتح، والرمادي الداكن، والأحمر الداكن المميز. كما يتوفر إصدار ريد سبورت 400 بمقصورة داخلية ذات تشطيبات بلون فضي داكن، وتفاصيل بلون أسود غير لامع.

ويرسخ طراز Q60 لعام 2022 مكانته باعتباره سيارة كوبيه فخمة ذات أداء مميز من إنفينيتي، بفضل محركه من سلسلة في آر، الحاصلة على جوائز، والمزود بست أسطوانات بسعة 3 لترات وشاحني توربيني مزدوج. وتحتوي الإصدارات الثلاثة للطراز الجديد، لوكس وبلاك إديشن وريد سبورت 400، على علبة تروس أوتوماتيكية من سبع سرعات، تتيح اختيار السرعة يدوياً بالاستعانة بتقنية مطابقة سرعة دوران المحرك مع علبة التروس، لضمان تخفيف السرعات بشكل سلس، بالإضافة إلى محرك بقدرة 300 حصان، في حين يوفر الإصدار الأخير خياراً بمحرك مُحسّن من ست أسطوانات بقدرة 400 حصان.

ويوفر طراز Q60 نظامي تعليق يُعطيان ثقة أكبر على الطرقات، الأول هو الخيار الأساسي، وهو عبارة عن نظام تعليق مستقل رباعي العجلات مع شرائح تحميل مزدوجة من الألمنيوم في الجهة الأمامية ووصلات متعددة في الجهة الخلفية، والآخر هو نظام تعليق رقمي ديناميكي، يأتي حصرياً في إصدار ريد سبورت 400، ويوفر تجربة مُحسّنة من حيث الراحة والمرونة، بفضل المخمدات المتكيفة، والتي تتعدل باستمرار لتعطي أفضل أداء ممكن.

ويتضمن إصدار لوكس العديد من الميزات والتقنيات، حيث يأتي مزوداً بمقاعد جلدية ذات لون بني يُبرز فخامتها، وشاحن لاسلكي للهاتف، وعادم مزدوج، وتشطيبات بلون فضي غامق، بالإضافة إلى ميزة التحكم بالضجيج النشطة، وغيرها. ويتميز إصدار بلاك إديشن بمظهر فريد، بفضل اللون الفضي الغامق المتباين مع لمسات من اللون الأسود في الشَبَك الأمامي، ومصابيح الضباب، وأغطية مرايا الأبواب، والعجلات المصنوعة من الألمنيوم قياس 19 بوصة، وشريط باب الصندوق الخلفي، والرفارف الجانبية.

ويقدم إصدار ريد سبورت 400 مواصفات ترتقي بكل من الأداء والعناصر الجمالية، إذ تم تزويده بإطارات رياضية من الألمنيوم قياس 20 بوصة، مع تصميم عريض يمنح السيارة مظهراً رياضياً مميزاً، ونظام تعليق رقمي ديناميكي، وعمود عجلة قيادة إلكتروني بنسبة توجيه سريعة، وأذرع تبديل مثبتة على عجلة القيادة، ونظام متطور للتحكم بمناخ السيارة، وغيرها الكثير.

وتأتي سيارة Q60 كوبيه بإصداراتها الثلاثة مع مجموعة كبيرة من ميزات السلامة، تتضمن نظام التحذير التنبؤي قبل الاصطدام الأمامي مع نظام التوجيه المباشر المتكيف، ونظام التدخل لمنع التصادم الخلفي مع نظام شاشة الرؤية الشاملة، بالإضافة إلى الميزة الذكية لتعزيز المكابح، ونظام التحذير من مغادرة المسار ونظام منع مغادرة المسار، ونظام التحذير من النقاط العمياء والتداخل، وغيرها، ومن المتوقع أن تتوافر الطرازات الجديدة في جميع أنحاء الشرق الأوسط أواخر العام الحالي من خلال وكلاء التوزيع.

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