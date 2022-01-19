«نيرو» الجديدة تُجسد التزام «كيا» بمستقبل مستدام

المصدر: دبي - البيان

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كشفت شركة «كيا» عن السيارة «نيرو» الجديدة، وهي طراز حديث من الجيل الجديد يُبرز التقدم السريع الذي حققته الشركة حتى أصبحت مزوداً عالمياً لحلول التنقل المستدام. وكجزء لا يتجزأ من المجموعة المتزايدة من طرازات كيا الصديقة للبيئة، تم تصميم الجيل التالي من نيرو من الألف إلى الياء لتلبية الاحتياجات المعقدة والمتنوعة للعملاء المهتمين بالاستدامة.

واستناداً إلى منصة الجيل الثالث، تستفيد كل فئات نيرو الجديدة من هيكل أكبر يحقق مساحة داخلية مريحة وسعة تخزين أكبر. كما يخلق اندماج المواد فائقة الجودة والصديقة للبيئة إحساساً بالريادة والطليعة؛ وتتيح مساحة تنقل متحركة للركاب إمكانية الاسترخاء والاستمتاع بكل لحظة في كل رحلة. وتم وضع شاشات عرض رقمية حديثة، وأدوات التحكم الداخلية بالشكل الأمثل لتعزيز تجربة تشغيل سهلة وبسيطة.

وتشمل فئات نيرو الجديدة الصديقة للبيئة، ثلاثة أنواع من المحركات الكهربائية حديثة الطراز، تشتمل على خيارات كهربائية هجينة (HEV)، ومكونات هجينة (PHEV)، وبطارية كهربائية (BEV). وسيتم الكشف عن طرازي PHEV وBEV في وقت لاحق، مع اقتراب إطلاق السيارة في السوق.

ويساعد المحرك الأوتوماتيكي «سمارت ستريم» عالي الكفاءة بسعة لتريه 1.6، والذي يتميز بتقنيات تبريد واحتكاك واحتراق محسّنة، على تشغيل طراز HEV. ويضمن المحرك كفاءة عالية في استهلاك الوقود، مع قدرة نيرو HEV الجديدة على تحقيق 20.8 كم / لتر (وفقاً للمعايير الكورية).

وقال أرتور مارتينز، نائب الرئيس ورئيس العلامة التجارية العالمية وتجربة العملاء في «كيا»: «تبشر كل فئات نيرو الجديدة بالخطوة التالية في رحلتنا لنصبح مزوداً لحلول التنقل المستدام».. «منذ البداية، كان طموحنا هو ابتكار سيارة تسهل على الناس التمتع بأسلوب حياة مستدام. بفضل خاماتها الصديقة للبيئة، والتكنولوجيا المتقدمة فيها، ومجموعة المحركات الكهربائية عالية الكفاءة، فإن نيرو الجديدة بكل فئاتها تجسد بالفعل هدفها».

وستبدأ مبيعات كيا نيرو HEV الجديدة في كوريا هذا الشهر، ومن المقرر أن يتبع ذلك توافر السيارة للبيع في أسواق عالمية مختارة في وقت لاحق من هذا العام.

وتتميز كل فئات كيا نيرو الجديدة بتصميم جريء وديناميكي مستوحى من فلسفة تصميم العلامة التجارية «اتحاد الأضداد»، وتحديداً ركيزة التصميم الخاصة بها «الاستمتاع الهادف». وتستوحى السيارة تصميمها الأنيق من الطبيعة، حيث يهدف اختيار الألوان والمواد إلى تحقيق التوازن المثالي بين نهج مسؤول بيئياً للتنقل ورؤية مستقبلية لسيارات الركاب.

ويجسد المظهر الخارجي لسيارة نيرو الجديدة الإحساس المتطور والمغامرة الهادفة التي تأخذ تأثيراً قوياً من سيارة 2019 HabaNiro النموذجية. ويتحد المظهر المتقاطع الأنيق والجريء مع هيكل عالي التقنية بلونين. ويمتزج عمود الرفرف Aero C العريض في الخلف - والذي يعزز تدفق الهواء لتحسين الديناميكا الهوائية - مع المصابيح الخلفية الرائعة على شكل ذراع الرافعة ليكمل المظهر الجمالي للسيارة.

وتتميز الواجهة الأمامية للسيارة نيرو الجديدة بأحدث تطور لوجه النمر المميز لكيا، والذي يمتد من غطاء المحرك إلى الرفرف المتين أدناه. وتضيف مصابيح القيادة النهارية «النابضة» (DRL) إلى المظهر الفريد والمعاصر للسيارة، بينما تعمل لوحة الانزلاق الجريئة وكسوة الحواف الجانبية على تعزيز شخصية السيارة القوية.

ويجمع الشكل الجانبي للسيارة بين الخطوط الواضحة مع عمود Aero C مما يمنح السيارة مظهراً جريئاً، وهو شكل مميز للغاية يخدم أيضاً وظيفة ديناميكية هوائية مهمة، حيث يساعد على تدفق الهواء إلى الأسفل، مما يساعد على تحسين مستويات الكفاءة الإجمالية لأداء السيارة. ومكّنت هذه المميزات سيارة نيرو الجديدة من تحقيق قدرة سحب مثيرة للإعجاب تبلغ 0.29. ويضيف التقاء أعمدة C التي تأخذ شكل ذراع الرافعة مع المصابيح الخلفية LED مزيداً من المظهر الرياضي للسيارة.

وفي الخلف، تتلاقى المصابيح الخلفية العمودية بتقنية LED مع سطح معالج بطريقة مبسطة وأنيقة، ومزيج من التصميم الإيروديناميكي، في حين يساعد العاكس الخلفي الذي يضيء على شكل نبضات ولوحة الانزلاق القوية، والمصد السفلي، على تكملة تصميم المظهر الخلفي الأنيق لكل فئات نيرو الجديدة.

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