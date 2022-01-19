الكشف عن «مفتاح لامبورغيني للفضاء»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «أوتوموبيلي لامبورغيني» عن أول مشروع وفق مفهوم الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) في تاريخ الشركة الطويل. ولقد تناولت منشورات وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع موضوع «إلى القمر»، وأزيح الستار رسمياً عن العمل الفنّي المتمحور حول موضوع الفضاء والذي يحمل اسم «مفتاح لامبورغيني للفضاء»، وسوف يصبح قريباً متاحاً للمزادات. ويرتكز أساساً هذا المشروع الحصري، الذي جرى تطويره بالتعاون مع فنّان لم يتم الكشف عنه للآن ومحدَّد بخمس وحدات منه فقط، على قطعة من مادة مركَّبة متطوّرة من ألياف الكربون كانت «لامبورغيني» قد أرسلتها إلى محطّة الفضاء الدولية في 2019 كجزء من مشروع اختباري مشترك. وبعد إعادتها من الفضاء وإتمام كل الاختبارات والأبحاث المرتبطة بها، أصبح مركب ألياف الكربون الآن جزءاً من عمل «Space Key» الفنّي. وتشكّل هذه المواد مجدّداً إنجازاً آخراً للشركة، وهذه المرّة كبوابة عبور إلى عالم الرموز غير القابلة للاستبدال. وترتبط كل واحدة من قطع Space Key الخمس بعمل فنّي حصري ورقمي بالكامل من الفنّان ذاته وذلك عبر رمز استجابة سريعة (QR) على الجهة الخلفية من مادة ألياف الكربون.

وقال ستيفان وينكلمان، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «أوتوموبيلي لامبورغيني»: الابتكار جزء متجذّر عميقاً في سمات «لامبورغيني» الوراثية. وكشركة رائدة لمواد مركَّبات ألياف الكربون ضمن قطاع السيارات، فإننا نتميّز بكوننا قد دفعنا الحدود أكثر قبل عامين ونصف عبر مشروع الأبحاث المشترَك في الفضاء. ونحن ندخل الآن عالم الإنترنت الافتراضي، وهذا دليل آخر على أن «لامبورغيني» ترفع الأشرعة دوماً للمضي نحو آفاق جديدة. فعالم الرموز غير القابلة للاستبدال يستدعينا بقوّة، ونحن متحمّسون للتفاعل مع هذا المجتمع المتميّز بكثير من الشغف والابتكار.

وتدخل ’لامبورغيني‘ عالم الرموز غير القابلة للاستبدال بالتعاون مع «NFT PRO™». وستتم مشارَكة المزيد من التفاصيل في الأيام والأسابيع القادمة، بما في ذلك إسم الفنّان الذي ابتدع Space Key والعمل الفنّي الرقمي، وطبيعة هذه القطعة الفنّية الفريدة، ودار المزادات المعني، بالإضافة إلى تاريخ ووقت المزاد مع رابط للتسجيل للمشارَكة في المزاد.

من جهته، قال كريستيان فيرّي، المدير التنفيذي لشركة NFT PRO™: يسعدنا أنه قد تم اختيارنا الشريك المفضَّل للرموز غير القابلة للاستبدال من قِبَل علامة تجارية أيقونية مثل ’لامبورغيني‘. ونحن نفتخر بأننا الشركة الأولى لحلول الرموز غير القابلة للاستبدال في السوق ونقدّم خدماتنا للفئة الأضخم من الروّاد في العالم، والعمل مع ’لامبورغيني‘ يعزّز أكثر موقعنا الريادي هذا. ونؤكّد أن شركتنا ملتزمة بدعم ’لامبورغيني‘ في رحلتها بعالم الرموز غير القابلة للاستبدال، كما يسرّنا العمل مع هكذا فريق رؤيوي في السنوات القادمة.

والرموز غير القابلة للاستبدال هي معرِّفات فريدة مدوَّنة على قائمة سجلّات موزَّعة معروفة باسم «بلوكتشين» ومرتبطة بأصول رقمية مثل اللوحات والفيديوهات والموسيقى أو غيرها من السجلّات. ويتميّز كل رمز بكونه فريداً ويتيح لمالكه ضمان أصالة وندرة وقابلية برمجة وتتبّع هذه الأصول عبر الإنترنت.

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