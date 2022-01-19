«جيب جلاديتور» الجديدة كلياً في صالات العرض بالمنطقة

المصدر: دبي - البيان

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أصبحت «جيب جلاديتور» الجديدة كلياً متوفرة في صالات عرض «جيب» في المنطقة بالنسخ سبورت وأوفرلاند وروبيكون. وتمّ بناء «جيب جلاديتور» الجديد انطلاقاً من إرث العلامة الغني من شاحنات «جيب» التي يمكن الاعتماد عليها وتتميز بالبراعة في الوظائف، وتعددية الاستخدام، والمحرّكات ذات الكفاءة العالية في استهلاك الوقود، وديناميكيات متفوّقة على الطرق المعبّدة والوعرة، مع مزايا تكنولوجية متقدّمة على صعيدي السلامة والاتّصال. وتعود شاحنة البيك أب الأولى من «جيب» إلى 1947، حين قدّمت «ويليز أوفرلاند» شاحنة الطن الواحد رباعية الدفع والمبنية على أساس طراز CJ-2A، والتي تلاها لاحقاً عددٌ من طرازات الشاحنات الصغيرة بما فيها FC-150/‏‏170 (1957-1965)، وجيب جلاديتور فئة J (1963-1987)، وجيب CJ-8 سكرامبلر (1981-1985) وجيب كومانشي (1986-1992). اليوم، وبعد 27 سنة، تعود علامة جيب إلى قطاع الشاحنات الصغيرة مع طراز مميّز.

وصُنعت «جيب جلاديتور» في توليدو، أوهايو، وهي مُتاحة بثلاثة خيارات هي «سبورت» و«أوفرلاند» و«روبيكون».

وتضمّ مجموعة محرّكات «جيب جلاديتور» الجديد كلياً محرّك «بنتاستار» المجرّب من 6 أسطوانات بشكل V (V6) سعة 3.6 ليترات، والمتوافر في الشرق الأوسط. ويولّد محرّك «بنتاستار» من مجموعة فيات كرايسلر 285 حصاناً و347 نيوتن متر من العزم، ويضمّ خاصية وقف المحرك عند الوقوف كتجهيز قياسي.

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