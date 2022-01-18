مركز تعديل للمركبات في «الطاير للسيارات»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

عمدت شركة «الطاير للسيارات»، المستورد والوكيل الرسمي لسيارات «لاند روڤر» في الإمارات، إلى تعديل سيارة «ديفندر» بإصدار «شمال» حسب الطلب في مركز تعديل السيارات الخاص بالشركة في دبي.

وتستوحي إصدار «شمال» اسمها من الرياح الصحراوية الشمالية الشرقية، وتم تصميمها استناداً إلى هيكل سيارة «ديفندر 110»، وجرى تعديلها لتجسد شخصية ونمط حياة العميل الذي يحدوه شغف كبير بالقيادة في الطرق الوعرة وخوض الرحلات الاستكشافية في سيارة «لاند روڤر ديفندر» الخارقة متعددة الاستخدامات.

وقال أشوك خنّا، الرئيس التنفيذي لشركة «الطاير للسيارات»: صممنا سيارة «ديفندر» بإصدار «شمال» خصيصاً لأحد عملائنا بما يلبي متطلباته الخاصة، وهي تعتبر نموذجاً عن إبداع وخبرة مركز تعديل السيارات في شركتنا. ونعمل على إنتاج المزيد من هذه السيارات المميزة من علامات تجارية أخرى، وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل قريباً.

وتم إضافة اللون الأصفر الساطع على هيكل السيارة، كما ازدانت الأبواب الأمامية بشعار Land Rover Shamal بتصميم متميز مع مقابض سوداء اللون وحواف جانبية على جميع الأبواب، إلى جانب شريط إضاءة مزود بأربعين مصباح LED عدا عن المصابيح النهارية، ويمتاز غطاء المحرك أسود اللون بكلمة DEFENDER مكتوبة بحروف صفراء اللون مما أضفى على السيارة مظهراً مميزاً.

وعلى صعيد التعديلات الخارجية، تم تركيب مصد أمامي متين مع شبكة قضبان واقية وصفيحة حماية للمقدمة، ومصد خلفي، وتعديل نظام العادم، وإضافة سكة حماية للأبواب. كما تم تزويد السيارة برافعة من نوع «وورن»، ورف أمتعة سقفي نحيف مصنوع من الألمنيوم، ومزلاجات للخروج من حفر الرمل نوع «ريد» مزودة بأقواس تثبيت، وخزان مياه سعة 45 لتراً مع مجموعة مضخة مياه وأحزمة تثبيت مع أدوات مثبتة على الرف. وتم تحسين مساحة التخزين بإضافة درج منزلق لتخزين الأغراض وثلاجة نوع ARB Zero سعة 44 لتراً قابلة للسحب إلى الخارج، لحفظ الأطعمة والمشروبات.

وتماشياً مع طابعها كسيارة طرق وعرة متينة وقوية، جاءت هذه السيارة مع مجرفة قابلة للتثبيت على السقف، مع تزويدها بضاغط هواء ثنائي من نوع ARB مع خرطوم نفخ وتفريغ 4 في 1 مخصص للطرق الوعرة، يسمح بنفخ وتفريغ الإطارات بكل سهولة. وفوق هذا، تحظى سيارة «شمال» بصفيحة بلاستيكية حمراء لتخزين الوقود سعة 20 لتر.

ولضمان مساحة ظليلة أثناء الاستراحة أو رحلات التخييم، تم تزويد السيارة بخيمة جانبية بطول 2,5 متر. ولتجربة أكثر سهولة في تصوير وتوثيق المغامرات الصحراوية، تم تثبيت مجموعة معدات تصوير GoPro Rack على السيارة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز