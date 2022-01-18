«الطاير للسيارات» تطرح إصدارات محدودة بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين

المصدر: دبي - البيان

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طرحت «الطاير للسيارات»، إحدى أبرز الوكالات المختصة بتجارة السيارات في الإمارات، مجموعة مميزة من السيارات محدودة الإصدار احتفاءً بالذكرى السنوية الخمسين لتأسيس الدولة.

وتشمل هذه المجموعة خمس سيارات من طراز «لاند روڤر ديفندر» محدودة الإصدار بألوان أخضر بانيغا، وأسود سانتوريني، ورمادي إيجر، وأزرق تسمان، إلى جانب سيارة «فورد رابتر» بيضاء اللون.

وقال أشوك خنّا، الرئيس التنفيذي لشركة الطاير للسيارات: تُعد الذكرى السنوية الخمسين لتأسيس الإمارات مناسبة غالية على قلوبنا جميعاً، وقد اخترنا الاحتفاء بها عبر طرح سيارات فريدة من نوعها تم تعديلها بأيادي فريقنا المبدع والمتمرس في مركز تعديل السيارات. وحرصنا في هذه الإصدارات على تلبية الذوق الرفيع لعملائنا ممن يرغبون باقتناء سيارات معدّلة حسب الطلب تجسد شخصياتهم وأنماط حياتهم الاستثنائية، فكانت هذه السيارات نتيجة لسعينا إلى متابعة آرائهم عن كثب.

وتشمل الإضافات الجديدة على سيارات «ديفندر» تصاميم مصنوعة حسب الطلب لغطاء المحرك تزدان بشعار الإمارات والذكرى الخمسين لتأسيسها، إلى جانب خط أبيض يحيط بالشبكة الأمامية، وخطوط جانبية أخرى تحتفي بالذكرى السنوية الخمسين، وعجلات من الفولاذ الأبيض بقياس 18 بوصة مجهزة في المصنع، وسقف بلون أبيض فوجي مميز، وسلم أسود اللون قابل للتمديد في الخلف لسهولة الصعود على ظهر السيارة.

كما تحظى السيارات بحماية معززة لقوس العجلات، ومدخل هواء مرتفع، ودرع سفلي من الجهة الأمامية لمزيد من الحماية، وطقم حماية بدن السيارة chequer body protection kit (بما يشمل المصابيح الخلفية، وصفيحة حماية الخلفية من الكشط، والمرايا)، وحلقتي قَطر بلون أسود إلى جانب مصدات أمامية وخلفية مطلية بلون أبيض.

ويتزين الباب الخلفي للسيارة بشارة خاصة تمثل شعاري «لاند روڤر» والذكرى السنوية الخمسين. وفي المقصورة الداخلية، تحمل لوحة القيادة كلمة Defender بألوان العلم الإماراتي.

ومن ناحية أخرى، تم تزويد سيارة «فورد رابتر» بمصدات «ستينجراي» أمامية وخلفية. ولتحسين الرؤية أثناء القيادة الليلية، حصلت السيارة على مصابيح بلون أصفر بقياس 7 بوصات، ومصباح للسقف من نوع 9LT، وكبسولات مصابيح LED، ومصابيح باللون الكهرماني في مقدمة السيارة وجوانبها وخلفيتها فضلاً عن مصابيح LED متعددة الألوان عند الطلب تحت هيكل السيارة. وتم تركيب سارية علم سوداء اللون بطول 9 أقدام مع إمكانية طيها في المنتصف وميزة الفصل السريع لتحسين الرؤية خلال النهار وإضفاء مزيد من الروعة على هذه السيارة الفائقة.

ولتعزيز راحة الركاب أثناء الصعود أو النزول من السيارة، تم إضافة عتبات جانبية قابلة للفتح. ولتسهيل نفخ وتفريغ الإطارات أثناء القيادة على الطرقات الوعرة، تم تركيب ضاغط هواء ثنائي عالي الأداء يعمل على جهد 12 فولت. وتضمن الثلاجة المركبة في الكونسول المركزي بسعة 7.5 لترات توفير المشروبات الباردة دوماً، كما تم تثبيت شارات الذكرى الخمسين لدولة الإمارات على خلفية السيارة وبوابة الطوارئ.

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