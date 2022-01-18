«باليسيد» و«توسان» و«سانتا في».. ثلاث سيارات عائلية مميزة من «هيونداي»

المصدر: دبي - البيان

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توفر «هيونداي» ثلاث سيارات عائلية مميزة هي: «باليسيد» و«توسان» و«سانتا في»، والتي تجمع بين تنوع الأداء والسلامة مع التصميم الجريء والأداء الاستثنائي والرحابة الرائدة في فئتها.

ومن ذلك على سبيل المثال «باليسيد» التي صُممت بالكامل لمحبي الاستكشاف، حيث تضمن لهم مزيجاً من ميزات الأمان المبتكرة والذكية والمساحة الواسعة. وتوفر السيارة نظام الدفع الرباعي H-TRAC، والقدرة على التحكم بالتضاريس المتنوعة، وتوفر هذه الخصائص مجتمعة سمات الأمان الفائقة، بنفس مستوى السهولة المعتادة في أثناء تنقلاتك داخل المدينة أو خلال مغامراتك على الطرق الوعرة. ويمكنك التحكم بشكل أكبر في ميزات السيارة أثناء القيادة عبر العديد من التضاريس من خلال آليات الضبط للقيادة اليومية (COMFORT)، يضاف إلى ذلك ميزة كفاءة استهلاك الوقود (ECO)، والتسارع الرياضي الأسرع (SPORT)، وتعديل فترات تغيير التروس بناءً على أنماط القيادة التي استخدمتها في رحلاتك السابقة (SMART).

وإذا كنت تخطط لرحلة بعيدة المدى ومريحة، يمكنك اختيار «توسان» التي تمتاز بمصابيحها الأمامية التي أعيد تصميمها، وشبكة المبرد، والتصميم الداخلي المدمج. لذلك.. يكون هذا الطراز مناسباً لعشاق السيارات الذين يفضلون القيادة المريحة تماماً، لاسيما وأنها تأتي معززة بأفضل التقنيات، مع محرك عالي الأداء بسعة 1.6 لتر، ويقترن بناقل حركة يدوي بستة مستويات للسرعة وميزات الدفع الأمامي، لتضمن بلوغ الطاقة القصوى المحتملة.

ومع ذلك، لا يمكن النظر إلى هذا الطراز على أنه مجرد نموذج للقوة، لأنه يوفر خياراً من ثلاثة أوضاع للقيادة (العادية والرياضية والبيئية) لتلائم احتياجاتك وظروف القيادة. وإضافة إلى ذلك، تشتمل السيارة على نظام الدفع الرباعي المجهز بنظام H-TRAC من هيونداي، ليجمع بشكل أساسي بين أفضل مواصفات نظامي الدفع الخلفي والرباعي. وتسهم هذه الخاصية في اكتشاف سرعة السيارة وظروف الطريق للتحكم إلكترونياً بالفرامل، وتطبيق خاصية التحكم النشط في عزم الدوران بين المحاور الأمامية والخلفية، لضمان الثبات في أثناء القيادة، والانعطاف على الطرق الزلقة بأمان وثبات.

وأخيراً.. تأتي «سانتا في» بمواصفاتها الجريئة، والخصائص العديدة، بما في ذلك كفاءة استهلاك الوقود والمتانة المثيرة للإعجاب، وتوظيفها محركاً مع ناقل للحركة بستة أو ثمانية مستويات للسرعة، لتكون بذلك الخيار الأول للعائلات، نظراً لميزات السلامة التي تشمل نظام المساعدة للخروج الآمن من المسار، ونظام تنبيه السائق بوجود الراكب في المقعد الخلفي، لضمان أقصى درجات الأمان، والتركيز تماماً على الطريق، للاستمتاع بالقيادة المريحة. وتوفر أوضاع القيادة المختلفة أيضاً أفضل نقل لعزم الدوران، وكفاءة استهلاك الوقود، والأداء المعزز. وهناك مواصفات جمالية عديدة، نذكر منها الشبكة العريضة المصنوعة من الكروم، والعجلات المعدنية من مقاس 19 بوصة، والمصابيح المركبة التي تجعل من هذه السيارة خياراً جذاباً في نظر الكثيرين.

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