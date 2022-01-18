«نيو لاند روفر ديسكفري آر ديناميك».. تكنولوجيا تسبق الزمن

المصدر: دبي - أحمد صديق

ت + ت - الحجم الطبيعي

يتمتع الطراز الجديد من «نيو لاند روفر ديسكفري آر ديناميك»، بمكانة فريدة في منتجات الصانع الإنجليزي العريق بفضل ما تمتلكه من تكنولوجيا تسبق بها الزمن، وتجعلها تحلق أعلى بكثير من منافسيها.

تأتي السيارة بتصميم خارجي جميل ومحسن مزوداً بمصابيح أمامية جديدة مميزة من نوع LED مع ميزة ضوء النهار، الذي يتم ضبطه في الجزء السفلي من الوحدات، مما يخلق مظهراً أكثر جمالاً، بينما توفر المؤشرات الأمامية والخلفية المتحركة الكاسحة تطوراً بصرياً عالياً، وتبرز فتحة التهوية الأمامية بلون الهيكل خط الخصر المألوف في السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات SUV.

وتتمتع السيارة بمحرك بقوة 3.0 لترات سوبر تشارج وشاحن توربيني MHEV بقوة 360 حصاناً. وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كيلومتر خلال 6.5 ثوانٍ فقط، أما ناقل الحركة فهو أوتوماتيكي بـ 8 سرعات.

وبالنسبة للمقصورة الداخلية للسيارة، فهي عصرية بامتياز، حيث يتميز الكونسول الوسطي المحسّن بنظام Pivi Pro المعلوماتي الترفيهي المتطور، بينما توفر مقاعد الصف الثاني الجديدة راحة فائقة. ويتميز نظام المعلومات والترفيه الجديد Pivi Pro بشاشة لمس عالية الدقة مقاس 11.4 بوصة واتصال متقدم.

ويعمل نظام تكييف هواء الكابينة الجديد مع تنقية جديدة تعمل على مراقبة جودة الهواء بالداخل، وتصفية الجسيمات الضارة من أجل تحسين الرفاهية للراكبين.

كما تأتي السيارة بأحدث محرك بنزين وديزل سداسي الأسطوانات على التوالي مع تقنية المركبة الكهربائية الهجينة الخفيفة 48 فولتاً لأداء وكفاءة فائقين. ويقوم نظام الدفع الذكي بجميع العجلات تلقائياً بتوزيع عزم الدوران على المحور الذي هو في أمس الحاجة إليه لتحقيق الكفاءة المثلى.

وتجمع السيارة بين التطور الاستثنائي في التصميم الخارجي، والتصميم الداخلي متعدد الاستخدامات بشكل يجسد روح المغامرة العائلية التي ميزت سيارات الدفع الرباعي العائلية الفاخرة من لاند روفر على مدار أكثر من 30 عاماً.

وديسكفري الجديدة هي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات فاخرة ومتناسقة بشكل جميل. وتم تحسين هذه السيارة الجذابة والمتعددة الاستخدامات في جميع التفاصيل، مما أدى إلى تحسين مظهرها الخارجي المميز وتصميمها الداخلي متعدد الاستخدامات بشكل كبير لضمان احتفاظ ديسكفري بمكانتها باعتبارها السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم الأكثر قدرة وصديقة للعائلة في العالم.

وتتضمن السمات المميزة والنسب المُحسّنة للسيارة أكثر من ثلاثة عقود من تطور التصميم. ولا تزال لمحات تصميم ديسكفري مستمرة، بما في ذلك غطاء المحرك الصدفي والسقف المتدرج والعمود C المرئي للغاية، لكن ديسكفري الجديدة تقدم تطوراً خارجياً جريئاً محسّناً لإبراز حضور أكثر ثقة على الطريق.

ويمتاز المصد الأمامي المنقح برسم أعرض بلون الهيكل وفتحات جانبية جديدة مدمجة لإضفاء مظهر أكثر ديناميكية وفاعلية. وفي الخلف، تتميز السيارة بمصابيح LED مميزة جديدة، والتي يتم ربطها عبر الجزء الخلفي من السيارة من خلال لوحة جديدة باللون الأسود اللامع.

وفي الداخل، تستفيد السيارة من التحسينات المصممة لتسليط الضوء على المكانة المتميزة والحرفية في تصميمها الكامل ذي السبعة مقاعد، مع مقصورة رحبة تتضمن أحدث تقنيات المعلومات والترفيه من لاند روفر.

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