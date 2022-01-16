10 % نمو مبيعات «بورشه» في المنطقة 2021

المصدر: دبي - البيان

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سلمت «بورشه الشرق الأوسط وأفريقيا» 6841 سيارة رياضية جديدة للعملاء في جميع أنحاء المنطقة خلال عام 2021، بزيادة نسبتها 10% مقارنة بالعام الماضي، وحققت ثاني أعلى معدل لمبيعات التجزئة في السنوات السبع الماضية.

وارتفعت طلبات شراء الطرازات الجديدة بنسبة 37%، فيما يمثل أعلى معدل لطلبات الشراء منذ عام 2012. ويمنح هذا الطلب المرتفع وإقبال العملاء على سيارات بورشه بداية قوية للشركة في 2022.

وواصلت سيارة «كايَن» الرياضية الفاخرة متعددة الاستخدامات ذات الشهرة الكبيرة كسب العملاء، حيث بيع منها 2427 سيارة جديدة، بنسبة بلغت 35% من إجمالي المبيعات. وجاءت بعدها في المركز الثاني سيارة ماكان، حيث حققت نمواً قوياً ببيع 2359 سيارة بنسبة 34% من إجمالي المبيعات وسجلت السيارة SUV المدمجة زيادة بنسبة 25% عن العام الماضي، على الرغم من تحديث طراز عام 2022 في الأشهر الأخيرة من عام 2021.

وكانت أكبر ثلاثة أسواق للمكتب الإقليمي هي الإمارات والسعودية والكويت، فيما سجلت الهند والمغرب والسعودية أعلى نسبة نمو في المبيعات.

وقال الدكتور مانفرد بروينل، الرئيس التنفيذي للشركة: يسرنا تحقيق النمو الذي شهدناه خلال الاثني عشر شهراً الماضية، رغم التحديات التي لا تزال العديد من القطاعات تواجهها. اسم بورشه يعني الكثير لعملائنا بفضل خبرتنا العريقة في صناعة السيارات الرياضية الفاخرة التي تزيد عن 70 عاماً. وحقق أكثر من 6800 عميل في عام 2021 حلمهم بشراء سيارة من بورشه نتيجة استثماراتنا المستمرة في مجموعة منتجاتنا وبرامج التخصيص. ولولا الدعم الكبير والتفاني من جانب شبكة وكلائنا، ما كنا لنحقق هذه النتائج الرائعة، ولذلك أشكر كل فرد في فريق بورشه على دعمهم لنا.

وظل الطلب على سيارة 911 الرائدة قوياً، حيث بيع منها ما يقرب من 1000 سيارة جديدة، فيما يمثل 14% من إجمالي المبيعات. كما تشهد طرازات GT فائقة الأداء مزيداً من الطلب، وستحمل أكثر من ربع السيارات التي سيتم تسليمها مستقبلاً علامة GT.

وساهمت سيارتا 718 بوكستر وكايمان بنسبة 4% من المبيعات، مع تسجيل سيارة 718 GT4 RS فائقة الأداء، التي ستطرح قريباً، ما يقارب 30% من طلبات شراء سيارة 718. ولا تزال السيارات الرياضية ذات البابين المفضلة لدى عملاء بورشه، حيث تمثل ما يقارب 20% من مبيعات هذا الطراز، وهو ما لم يتغير عن العام الماضي، على الرغم من إطلاق طراز الصالون الثاني من سيارة تايكان.

وستواصل بورشه توسيع مجموعة طرازات تايكان، أول سيارة رياضية كهربائية بالكامل من بورشه، في جميع أنحاء المنطقة خلال العام 2022، بعد أن حققت 7% من إجمالي المبيعات، مما يجعلها سيارة الصالون رباعية الأبواب المفضلة لدى العملاء. وحققت سيارة باناميرا نمواً بنسبة 190% في عدد طلبات الشراء مقارنة بالعام 2020، واستحوذت على نسبة 5% من المبيعات. ومن المتوقع أن تواصل سيارة باناميرا نتائجها الإيجابية مع طرح طراز بلاتينيوم الجديد الذي تم الإعلان عنه مؤخراً.

وبالإضافة إلى زيادة عدد السيارات الجديدة المسلمة للعملاء، شهدت خدمات قسم بورشه للتصنيع حسب الطلب للألوان والتجهيزات المخصصة نمواً كبيراً. فقد حصل أكثر من 85% من جميع السيارات المباعة على خيار واحد على الأقل من برنامج التخصيص التابع للشركة. وشهدت خيارات الألوان، التي تم تعزيزها حديثاً عبر برنامج Paint-to-Sample، عدداً استثنائياً من الطلبات، حيث كان عدد السيارات المطلوبة بألوان طلاء مخصصة في المنطقة أكثر من أي عام سابق.

وكان العام الماضي بالنسبة لبورشه الشرق الأوسط فرصة للتوسع في طرق التواصل مع العملاء وعشاق العلامة التجارية من خلال أساليب التواصل المبتكرة عبر الإنترنت. ووسّع المكتب الإقليمي في دبي تجربته العالمية الناجحة لتقديم الاستشارات عبر الإنترنت وحوّلها إلى خدمة دائمة متوفرة حالياً في تسعة من أسواق الشركة.

وأضاف الدكتور مانفرد بروينل: نحن أول مكتب إقليمي تابع لبورشه في العالم يطور برنامجاً لاستشارات المبيعات عبر الإنترنت يمكّن العملاء من مناقشة خيارات سيارتهم المفضلة مباشرةً مع أحد خبراء بورشه والاستمتاع بجولة شخصية في السيارة المعروضة بكل راحة من منازلهم عبر تقنية البث المباشر.

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