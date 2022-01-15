خدمات استلام وتوصيل مجانية لإجراء الخدمة الدورية لعملاء نيسان وإنفينيتي من العربية للسيارات

المصدر: دبي- البيان

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يسر العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبدالواحد الرستماني، والوكيل الحصري لسيارات نيسان وإنفينيتي في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، الإعلان عن توسيع مجموعة خدماتها، من خلال تقديم خدمة الاستلام والتوصيل المجانية الرائدة على مستوى القطاع، لجميع عملاء نيسان وإنفينيتي عند حجزهم خدمة الصيانة الدورية، وذلك ابتداء من 18 ديسمبر.

وتتماشى هذه المبادرة، التي تتخذ من العملاء محوراً لها مع وعد العربية للسيارات القائم على الابتكار المستمر في خدمة عملائها، وحرصها على تقديم أقصى قدر من الفوائد لتضمن لهم تجربة ممتازة بصورة دائمة.

وقال ميشال عياط، الرئيس التنفيذي لشركة عبدالواحد الرستماني للسيارات: يمتاز عالمنا اليوم بالتغيير السريع وتبني أنماط العمل عن بعد، في الوقت الذي لا تزال فيه خدمة السيارات تمثل حاجة مهمة لأصحابها، لذا، تسعى العربية للسيارات باستمرار إلى تعزيز التجربة، من خلال تقديم الخدمات، التي تضمن الراحة لهم، وذلك من خلال توفير نقاط اتصال مبتكرة في كل مرحلة من رحلاتهم، وعن طريق إجراء مكالمة هاتفية واحدة أو بنقرات قليلة عند زيارة الموقع، يمكن لأصحاب سيارات نيسان وإنفينيتي الحاليين والمحتملين تحديد موعد لخدمة الاستلام والتوصيل المجانية، لإجراء الخدمة الدورية الروتينية بأيدي فريق خبرائنا، لحرصنا على دعمهم، ليتمكنوا من مواصلة مهامهم اليومية من دون انقطاع.

يشار إلى أن خدمة الاستلام والتوصيل المجانية تعد واحدة من الخدمات العديدة، التي بدأت العربية للسيارات بتقديمها لعملائها لراحتهم وإسعادهم. وبعد الإعلان عن شراكتها الأخيرة مع «سبوتي» Spotii الرائدة خليجياً في تقديم خدمة «اشتر الآن وادفع لاحقاً»، لتقديم هذه المبادرة الموجهة للعملاء الراغبين في توفير الخدمات لسياراتهم، فإنها توفر لهم مستوى آخر من الراحة، عند تعاملهم مع العربية للسيارات، وتتيح لهم الاستمتاع بالخدمة من المراكز المعتمدة، وتقسيط تكلفة الخدمة بسلاسة إلى أربع دفعات بدون فوائد.

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