«نيسان» تطلق شركة جديدة لرياضات السيارات وتعديلها

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال عرفان تانسل، الرئيس التنفيذي لشركة المسعود للسيارات: إنَّ إعلان «نيسان» تأسيسها شركة جديدة لرياضات السيارات وتعديلها عبر دمج الشركتين التابعتين لها «أوتيك اليابان» ونيسان العالمية لرياضة السيارات «نيسمو» يمثل خطوة مهمة في استكشاف آفاقٍ جديدة، والارتقاء بالإمكانيات المتاحة لقطاع التنقل.

وأضاف: سيؤدي دمج الشركتين إلى إحداث تغييرات جذرية عبر توظيف الخبرات الرائدة لشركة «أوتيك» في تطوير وتصنيع السيارات المعدَّلة، ودعمها بالحضور العالمي المتميز للعلامة التجارية المرموقة «نيسمو». وستواصل الشركة الجديدة البناء على خبراتٍ على مدى ثلاثة عقود، وتوسيع نطاق قاعدة العملاء لدى «أوتيك» و«نيسمو»، وستلعب دوراً محورياً في مبادرات «نيسان» الرامية لتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل. ونجدد في شركة «المسعود للسيارات» التزامنا بتعزيز قيم الابتكار والاحترافية، والتي باتت سماتٍ لفريق عملنا الطموح. وسنمضي قُدُماً في تحقيق أهدافنا وفي مقدمتها بلوغ أعلى مستويات التميّز والحفاظ على ولاء ورضا العملاء، وتوفير محفظةٍ متنوعة من السيارات، وإتاحة تجربةٍ أكثر تكامُلاً لأفراد المجتمع، وتوسيع إمكانيات قطاع التنقل لتحقيق أثر إيجابي في حياة عملائنا. وستواصل المسعود للسيارات تطوير الخدمات الكفيلة بتعزيز مشاركة العملاء والارتقاء بتجربتهم، وكلنا ثقةٌ بأنَّ عملاء «نيسان» سيكونون المستفيد الأول من هذه الخطوة الطموحة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز