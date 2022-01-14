بايونير للمزادات تستضيف أولى جلساتها في 2022 لتلبية الزيادة الكبيرة للطلب على السيارات المستعملة بالإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت بايونير للمزادات، إحدى دور المزادات المعتمدة استضافة جلسة المزاد المباشر الأولى لهذا العام، والتي ضمّت عروضاً متنوعة. وجاءت هذه الجلسة استمراراً للنجاح الذي حققته الشركة، في ظل ارتفاع الطلب على السيارات المستعملة، ما شكّل دفعة كبيرة لهذا القطاع من حيث النمو والإمكانيات. كما تشير التوقعات إلى أن ذلك الاتجاه سيحافظ على مساره التصاعدي في عام 2022 نتيجة إقبال العملاء على شراء السيارات المستعملة استعمالاً بسيطاً.

واستحوذ سوق السيارات المستعملة في الإمارات على اهتمام متزايد في دول مجلس التعاون وجميع أنحاء العالم، لذا عملت بايونير للمزادات على تلبية الطلب المتزايد في هذا القطاع، حيث أدى الانخفاض الكبير للسيارات الجديدة لدى الوكالات خلال أزمة «كوفيد 19» في عام 2020 إلى ارتفاع الطلب على السيارات المستعملة، كما بدأ مالكو السيارات بالبحث عن طريقة للاستفادة من ذلك عبر بيع سياراتهم من خلال شركات المزادات وتجارة السيارات وغيرها من الوسائل.

وتعد بايونير للمزادات، التي تأسست في عام 2008 أوائل دور المزادات في الإمارات التي أتاحت لعملائها المشاركة في المزادات خلال الوقت الفعلي وتقديم تجربة مميزة وسلسة. واستهلّت الشركة عملياتها بصفتها موقعاً مخصصاً لمزادات السيارات فقط، ولكنها نجحت على مر السنين في توسيع نطاق حضورها من خلال إضافة فئات جديدة لقائمة عروضها. واعتمدت بايونير على خبرتها الممتدة على العديد من السنوات لملاحظة تغيرات السوق التي اكتسبت فيها علامات السيارات المستعملة اليابانية والكورية والأوروبية شعبية كبيرة.

واستفادت بايونير من التوجهات الأخيرة في السوق لتحقيق إنجاز كبير، حيث أضافت سيارة بينتلي كونتيننتال جي تي دبليو 12 - 2019 المميزة لقائمة السيارات المباعة عن طريقها، والتي بلغ سعرها 690 ألف درهم.

وتجذب بايونير للمزادات، بصفتها إحدى أهم شركات المزادات عبر الإنترنت، العملاء والمشاهدين من مختلف القطاعات، بما في ذلك معارض بيع السيارات والتجار والمصارف والمتعهدين والمطوّرين والبائعين والمشترين من الأفراد، بالإضافة إلى شركات كبيرة، كشركات البناء، ومستخدمين نهائيين، مثل هواة جمع السيارات. وبلغت نسبة العملاء القدامى في العام السابق 85%، وشملت تجار السيارات والتجار والوسطاء، بينما كانت نسبة 15% المتبقية من العملاء الجدد والمستخدمين النهائيين. ولجأ تجار السيارات إلى السيارات المتوفرة بالفعل في السوق نتيجة استمرار توقف تصنيع السيارات الجديدة بسبب النقص الحاصل في رقاقات التشغيل.

ويجد المستخدم عند تصفّحه للسيارات الأكثر مشاهدة وشراءً في الإمارات توجهاً كبيراً نحو بعض السيارات، مثل مرسيدس من الفئات إي وإس وجي، دودج تشالنجر وتشارجر، فورد موستانج، فورد رابتور، جيب رانجلر، تويوتا لاند كروزر، رينج روفر، ميني كوبر، ليكزس إل إكس 570 وإل إس 430/460، إضافة إلى السيارات من الفئة التجارية، مثل تويوتا وميتسوبيشي وسيارات نيسان بيك أب والشاحنات والحافلات والباصات.

وتخضع جميع السيارات المعروضة للفحص الدقيق بمشاركة الجهات الحكومية وجهات النقل المختصة، التزاماً بقيمها وتعزيزاً لشعور العملاء بالطمأنينة. ويمكن للعملاء المحتملين الحصول بسهولة عن طريق الإنترنت على تقارير الحالة الفنية للسيارات المعروضة. كما أطلقت بايونير أخيراً تطبيقاً متطوراً، ليتكامل مع خدمات عروض المزادات المباشرة التي تقدّمها. ويمكن تحميل التطبيق على الأجهزة العاملة بنظامي أبل وأندرويد من متاجر التطبيقات المخصصة، نظام iOS وجوجل بلاي.

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