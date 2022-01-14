سيطر على 25 سيارة «تسلا» في 13 دولة

المصدر: واشنطن - د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

ادّعى شاب متخصص في اكتشاف الثغرات الأمنية في البرامج وأنظمة التشغيل، نجاحه في السيطرة على الوظائف المختلفة في 25 سيارة من إنتاج شركة صناعة السيارات الكهربائية الفارهة «تسلا»، في 13 دولة.

وقال الباحث الشاب: إن نجاحه هذا لم يكن بسبب ثغرات في تطبيقات شركة «تسلا» الموجودة في السيارات، وإنما بسبب أخطاء من أصحاب هذه السيارات.

والباحث الشاب يدعى دبفيد كولومبو، وقد أعلن عن نجاحه في اختراق أنظمة السيارات، من خلال سلسل تغريدات عبر موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي.

وقال كولومبو «19 عاماً» إنه استطاع معرفة ما إذا كان السائق موجوداً داخل السيارة أو خارجها، واستطاع تشغيل المحرك عن بعد، وتحديد الموقع الدقيق للسيارة، وأيضاً التحكم في الأبواب والنوافذ.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز