«العربية للسيارات» تقدم حملة الاستبدال لنهاية الأسبوع لـ «إنفينيتي QX80»

المصدر: دبي - البيان

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تستقبل العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسة في مجموعة عبد الواحد الرستماني، والوكيل الحصري لعلامة إنفينيتي في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، العام الجديد، بحملة عطلة نهاية الأسبوع، لتوفر من خلالها أفخم سيارات الدفع الرباعي إنفينيتي QX80.

وابتداءً من يوم الجمعة 14 يناير 2022، وحتى الأحد 16 يناير 2022، يمكنك التوجه بسيارتك الحالية من أي طراز، لاستبدالها في أحد مراكز إنفينيتي، والحصول على سعر أعلى يصل إلى 10,000 درهم فوق القيمة السوقية، لتنطلق بعدها بأناقة فائقة على متن إنفينيتي QX80.

وتتمتع هذه السيارة من الخارج، بحضور قوي واضح، يضاف إليه التصميم الداخلي، الذي يدلل حواسك، بفضل وجود ثلاثة صفوف من المقاعد المغطاة بالجلد، ومعالجتها بطريقة خاصة، لتوفير لمسة أنعم، وضمان الراحة الفائقة. وزودت السيارة بالتكنولوجيا التي تساعدك للبقاء على اتصال دائم، والاستمتاع بالأجواء الترفيهية في أثناء التنقل. وعلاوة على ذلك كله، تعدّ QX80 بحق، نموذجاً للهندسة المتطورة، لتوظيفها محرك V8 بسعة 5.6 لترات، وبقوة 400 حصان، وبعزم دوران يبلغ 560 نانومتر، ما يمنحك مزيجاً مثالياً من القوة والفخامة المتميزة، في مختلف ظروف القيادة، خلال فصل الشتاء.

ويمكن للراغبين بالارتقاء بتجارب قيادتهم، الاستفادة من هذه الحملة الاستثنائية، والحصول على أفضل قيمة سوقية لسيارتهم الحالية، مع الاستمتاع بقيادة أفخم سيارات الدفع الرباعي من إنفينيتي.

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