«كيا EV6» و«كرنفال MPV» تفوزان بجوائز مرموقة

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حصدت «كيا» جائزتي تصميم مرموقتين لاثنين من أحدث موديلاتها، حيث فازت «كيا EV6» كروس أوفر الكهربائية، والجيل الرابع من «كيا كرنفال MPV» على أعلى التصنيفات في فئة «النقل» في جوائز «جود ديزاين» السنوية.

والسيارة EV6 الجديدة هي أول سيارة كهربائية من كيا تعمل بالبطارية (BEV) في كل فئاتها، وهي أول سيارة من كيا تعتمد على النظام الجديد للمنصة الكهربائية العالمية النموذجية (E-GMP)، ما يوفر نطاق قيادة مثير للإعجاب للغاية يبلغ 528 كم خلال القيادة الفعلية على الطريق وقدرات فائقة لإعادة الشحن.

ويدمج التصميم الأسطوري الجريء لسيارة EV6 فلسفة التصميم الجديدة من كيا «اتحاد الأضداد» التي نالت استحساناً كبيراً، حيث تستلهم تفردها عبر جمع التناقضات الموجودة في الطبيعة والإنسان. وتشمل المزايا الخارجية الرئيسية مصابيح تشغيل نهارية أنيقة تُشكل جزءاً من «وجه النمر الرقمي» للسيارة، ومظهراً جانبياً معاصراً وانسيابياً في حركته مع الهواء، وصورة ظلية جريئة مستوحاة من كروس أوفر. ويستفيد التصميم الداخلي من منصة E-GMP، التي توفر بيئة فسيحة رحبة تتمتع بتقنيات عالية.

وتتميز كل فئات السيارة كيا كرنفال MPV الجديدة، التي تم رسم ملامحها في استوديو تصميم كيا بكاليفورنيا، بمظهر جريء مربع الشكل يعكس الجماليات البصرية الموجودة في مجموعة الطرازات الناجحة للغاية من سيارات الدفع الرباعي القوية، بما فيها تيلورايد وسورينتو وسلتوس. وتُزين الخطوط المثيرة غطاء المحرك مما يساعد على تعزيز الشخصية القوية المغامرة للسيارة، بينما توفر أقواس العجلات المحددة جيداً إحساساً بالحجم للمظهر الجانبي لكرنفال. وتوفر المقصورة الداخلية المكونة من ثلاثة صفوف، في تكوينات السبعة أو الثمانية مقاعد، تصميماً متميزاً ومرناً ينتج عنه أفضل غرفة للركاب والأمتعة في فئتها.

وقال كريم حبيب، رئيس مركز تصميم كيا: فوزنا بجوائز «جود ديزاين»، هو تأكيد للنهج الذي اتبعناه في تصميم كيا EV6 وكيا كرنفال، ويُعد تكليلاً للجهود الجماعية لفريق التصميم الدولي الماهر لدينا. لقد كان بالفعل عاماً محورياً بالنسبة لنا؛ أطلقنا خلاله فلسفتنا الجديدة في التصميم «اتحاد الأضداد»، والتي نعمل من خلالها بالفعل على تغيير طابع سياراتنا، ونحن مصممون على ضمان استمرار كيا في تحدي الحدود في تصميم السيارات.

وهاتان الجائزتان هما الأحدث في سلسلة جوائز التصميم، التي حصدتها كيا من قبل لجنة تحكيم «جود ديزاين» في السنوات الأخيرة، اعترافاً بتفرد طابع التصميم المتطور لدى كيا. وفي العام الماضي فقط، منحت اللجنة الجيل الثالث من كيا K5 سيدان والجيل الرابع من كيا سورينتو الرياضية نفس التكريم. وقبل ذلك، تم منح الفئات السابقة من K5 وسورينتو جوائز «جود ديزاين»، إلى جانب طرازت تيلورايد وسول كروس أوفر.

وبدأت «جود ديزاين» لأول مرة عام 1950، وهي واحدة من أقدم مسابقات التصميم في العالم، والتي تُنظمها مؤسسة «شيكاغو أثنيوم»، التي تضم متحف العمارة والتصميم، والمركز الأوروبي لفن التصميم والدراسات الحضرية. وفي كل عام، تختار لجنة التحكيم منتجات ورواد الصناعة من أكثر من 50 دولة ممن أسهموا في رسم اتجاهات جديدة «للابتكار والاستدامة والتصميم المتفوق والأداء غير المسبوق».

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