«العربية للسيارات» تفوز بجائزتين

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حصلت «العربية للسيارات»، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبدالواحد الرستماني، والوكيل الحصري لسيارات نيسان وإنفينيتي ورينو في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، على جائزة «ورشة الوكالة للعام» (الأعمال الميكانيكية) وجائزة «أفضل ورشة لأعمال الهيكل للوكالة للعام» ضمن جوائز «أوتوميكانيكا دبي 2021».

وتكرم هذه الجوائز العمليات الرائدة في الصناعة وأفضل الممارسات التي يتم تنفيذها في الورش التابعة للعربية للسيارات، والمعايير التشغيلية وممارسات التسويق التي تتبعها الشركة على مدى عقود من الخدمة المتميزة التي تتخذ العملاء محوراً لها. وتبرز هذه الجوائز أيضاً التزام الشركة إزاء تعزيز جميع الجوانب المتعلقة بتجربة العملاء بشكل مستمر، بدءاً من تصميم المرافق وعمليات الخدمة وحتى البيئة الجاهزة رقمياً.

يشار إلى أن «أوتوميكانيكا دبي» تعدّ منصة تجارية شاملة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للشركات في قطاع خدمات ما بعد البيع للسيارات والخدمات، وتسعى إلى توسيع شبكتها، واستكشاف الفرص، ومواكبة أحدث الاتجاهات والحلول بالتوازي مع تقييم اتجاهات السوق وتبادل الخبرات. وتم تقديم برنامج جوائز «أوتوميكانيكا دبي» لأول مرة في عام 2021، وتوفر فرصة فريدة للاحتفال بالنجاح والتميز والابتكار في هذا القطاع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز