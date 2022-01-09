محمد المومني مديراً عاماً جديداً لـ«الإمارات للسيارات»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «شركة الإمارات للسيارات»، الوكيل العام المعتمَد لسيارات «مرسيدس-بنز» في أبوظبي، عن تعيين محمد غازي المومني في منصب المدير العام الجديد للشركة.

تخرّج المومني في «الجامعة التكنولوجية» في العاصمة العراقية بغداد، ويحمل في جعبته خبرة طويلة بقطاع السيارات تمتدّ لنحو 20 سنة، وهو يتمتّع بمهارات رئيسية في مجالات التخطيط الاستراتيجي، التسويق، المبيعات، خدمات ما بعد البيع والعمليات، إلى جانب الكثير من المعلومات العميقة والشاملة حول قطاع السيارات في منطقة الشرق الأوسط.

ومن خلال العمل في العديد من الأسواق الإقليمية، كسب محمد خبرات قوية في مجال الحلول الابتكارية، التي تساعد على توليد الإيرادات بهدف تعزيز ربحية الأعمال، وسوف يقوم عبر منصبه الجديد بإدارة الأداء العام لعلامة «مرسيدس-بنز» لدى «شركة الإمارات للسيارات».

وقال أحمد عبد الجليل الفهيم، رئيس مجلس إدارة «مجموعة الفهيم»: يسعدني الترحيب بمحمد ضمن عائلة «شركة الإمارات للسيارات»، فمعلوماته الواسعة وخبراته الشاملة في قطاع السيارات الإقليمي ستشكّل إضافة استثنائية للمهارات التي يتمتّع بها فريقنا، فهو بالأساس عضو بارز ضمن «مجموعة الفهيم»، حيث قام بإعادة إطلاق العديد من الشركات في الإمارات العربية المتحدة بما فيها تلك الموجودة في أبوظبي ودبي ومنطقة الظفرة، إلى جانب تعزيز التزام المجموعة بالتشجيع على الابتكار وتبنّي التقنيات الحديثة في السوق. وأنا واثق أن خبراته ومهاراته ستساعد إيجاباً في تمكين الشركة من الوصول إلى مستويات أعلى ضمن قطاع الأعمال الذي تنشط فيه، وضمن سوق الإمارات بشكل عام.

من جهته، قال المومني: يسرّني فعلاً أن أكون جزءاً من «شركة الإمارات للسيارات»، فمن خلال عملي مع «مجموعة الفهيم»، أصبحت على دراية تامّة بالمهارات المطلوبة للمضي بالشركة إلى الأمام، والانضمام إلى «شركة الإمارات للسيارات» كمدير عام يشكّل فصلاً مشوّقاً جديداً في مسيرتي المهنية. وسوف أستفيد من المعلومات والخبرات والمهارات الموجودة لدي للمساعدة في توجيه الشركة لأجل تحقيق المزيد من النمو، إلى جانب الدفع باتجاه التحوّل المؤسَّسي، بما فيه الإفادة لعملائنا ضمن القطاعين العام والخاص على حد سواء. وأودّ أن أشكر «مجموعة الفهيم» لمنحي هذه الفرصة القيّمة، وأنا أتطلّع للمساعدة في الترويج لعلامة «مرسيدس-بنز» في أبوظبي وإلهام العملاء عبر منحهم أحدث المنتجات والتقنيات وغيرها الكثير من المزايا.

تجدر الإشارة إلى أن الخبرات الواسعة التي يتمتّع بها المومني ورؤيته الدقيقة ستلعب دوراً محورياً في تحقيق المزيد من النجاح لصالح علامة «مرسيدس-بنز» التجارية في أبوظبي.

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