«كيا» تطلق الجيل الخامس الجديد كلياً من «سبورتاج 2022»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «كيا» عن إطلاق «سبورتاج 2022» الجديدة لأول مرة في معرض الرياض الدولي للسيارات، الذي يعد أول وأكبر حدث تفاعلي من نوعه في المنطقة. وسيتم عرض جميع فئات السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات، سبورتاج 2022 الجديدة، والتي تم تصميمها بعناية لتلبية رغبات وتطلعات العملاء بتصميم خارجي وداخلي محدث، في مهرجان أوتوفيل بالرياض.

ويتحدى التصميم الخارجي المعاد ابتكاره معايير التصميم التقليدية، وينقل هوية سبورتاج إلى الجيل الجديد. وتحدد خطوط الزوايّا الجسم المصقول، مما يضخّم مظهرها المُثير. وفي الوقت نفسه، تتحد الأسطح الأنيقة والجريئة مع الرسومات المتداخلة لمنح سيارة الدفع الرباعي حضوراً ديناميكياً واثقاً على الطريق. وفي الداخل، تم استحداث مساحة جديدة تمتاز بالأناقة، حيث تم دمج الوظائف عالية التقنية مع الأسلوب العصري في التصميم.

وقال ياسر شابسوغ، المدير التنفيذي للعمليات في كيا الشرق الأوسط وأفريقيا: نحن متحمسون لإطلاق كيا سبورتاج 2022 الجديدة في المنطقة خلال مهرجان أتوفيل. ومع التحسينات الواضحة على كل من المظهر الخارجي والداخلي للسيارة، فهي تعد واحدة من أكثر عمليات الإطلاق الأول إقليمياً إلهاماً حتى الآن، ونعتز بأننا تمكّنا من القيام بذلك ضمن أول وأكبر حدث تفاعلي من نوعه في المنطقة.

من جهته، قال عبد السلام الجبر، العضو المنتدب لشركة الجبر: إنه لفخر لنا أن نكون جزءاً من هذا الحدث الكبير مهرجان أتوتوفيل الرياض، مع بداية العام الجديد. سيتم إطلاق سبورتاج الجديدة لأول مرة بجميع فئاتها مع مجموعة شاملة من المحركات القوية وسريعة الاستجابة ذات العزم الكبير، ومن الرائع أن نكون قادرين على تقديم هذه السيارة للعملاء بالمنطقة خلال هذا الحدث.

وتمنح مقدمة سبورتاج الجديدة بكل فئاتها، من يراها تأثيراً فورياً بالتأمل المدفوع بتصميم فريد مع تصميم شبكي أسود مفصل يمتد عبر عرض مقدمة السيارة. ويجسد الهيكل الخارجي العام إحساساً طبيعياً جريئاً مع كل خط تم ابتكاره بعفوية وكأنه يمتد بشكل انسيابي عبر حركة واحدة رشيقة.

وللوهلة الأولى، يعبر التصميم عن تأثير الصفاء الخالص، حيث تمنح الأسطح الملساء الناصعة والقوية في الوقت نفسه، جنباً إلى جنب مع الرسومات التي توحي بالعزم الشديد، السيارة حضوراً ديناميكياً وواثقاً على الطريق. ويتحدى التصميم المعايير التقليدية في السيارات الرياضية، بحلول غير متوقعة، مما يخلق انطباعاً بالحداثة يتمازج مع مظهر الثقة والجودة.

ويحتوي التصميم الداخلي لسيارة سبورتاج 2022، على شاشة منحنية عالية التقنية بمظهر داخلي فريد. ويوفر النسق المبسط والمبتكر للوحة التحكم للسائقين تصميماً رياضياً فريداً سهل الاستخدام وأكثر ملاءمة لهم. وتشتمل المقصورة الداخلية على إضاءة متغيرة تحيط أركانها، وزخرفة خطية رقيقة شبه عاكسة من الكروم المزخرف، مما يزيد من فخامة المقصورة الداخلية ويمنح الشعور بالحداثة. وتبلغ مبيعات هذه السيارة الرياضية الرائدة متعددة الاستخدامات، حوالي 30 ألف سيارة سنوياً في المنطقة، وهي السيارة المثالية لمختلف الطرق في دولة الإمارات.

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