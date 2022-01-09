الإمارات ركيزة أساسية لمبيعات «مكلارين»

المصدر: دبي - أحمد صديق

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أكد محمد فوزي، المدير التنفيذي في الشرق الأوسط وأفريقيا لشركة «مكلارين أوتوموتيف»، أن الإمارات تعد سوقاً مهماً جداً بالنسبة للسيارات الفارهة، وركيزة أساسية لمبيعاتنا في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط.

وقال محمد فوزي، في تصريحات لـ «البيان»: إن شركة «مكلارين أوتوموتيف» تتميز بالريادة في صناعة السيارات وتعمل على تطوير مركباتها باستمرار وتدخل أحدث التقنيات فيها، ضارباً مثالاً على ذلك وهو استعمال ألياف الكربون الصلب، وقال: ما زلنا نسعى لتخطي الحدود في صناعة هذه المادة الخفيفة والمتينة ليتم استعمالها في مجموعة سياراتنا الخارقة والحائزة على الجوائز بما فيها السيارة الجديدة «مكلارين أرتورا».

وحول تأخر «مكلارين» في قطاع السيارات الكهربائية، قال إننا لم نتأحر ونحن نحرص في عملياتنا على أن نقدم أفضل تجربة قيادة وهي التي تمثل لنا أحسن نموذج، مشيراً إلى أن «مكلارين» قدمت أول سيارة هيبرد في عام 2013 وهي «مكلارين بي 1» والتي تعتبر حتى الآن طرازاً أسطورياً لسوق السيارات الفاخرة.

وكانت «مكلارين أوتوموتيف» قد أعلنت أخيراً عن اختيار شركة «Performance Tuning L.L.C»، التابعة لمجموعة شركات خليفة جمعة النابودة، كوكيل مبيعات جديد للعلامة التجارية في الإمارات، والتي ستكون مسؤولة عن السوق في دبي والمناطق الشمالية.

وستباشر «مكلارين دبي» عملها من صالة العرض الجديدة الواقعة في شارع الشيخ زايد، والتي من المقرر الانتهاء منها في الربع الأول من عام 2022، حيث ستقوم بعرض المجموعة الكاملة من طرازات سيارات «مكلارين» الخارقة، بالإضافة إلى مجموعة فريدة من المقتنيات والإكسسوارات مصممة لعلامة «مكلارين»، كما سيستضيف المعرض أيضاً فعاليات اجتماعية مختلفة لملاك سيارات «مكلارين».

وقال بريت سوسو المدير التنفيذي لشركة «مكلارين أوتوموتيف» في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: يسعدنا اختيار شركة Performance Tuning L.L.C، من مجموعة شركات خليفة جمعة النابودة، كوكيل معتمد جديد في دبي وشمال الإمارات، حيث تتميز مجموعة خليفة جمعة النابودة بأفضل المعايير المهنية، ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى بناء نموذج مثالي للنمو المستدام في الإمارات.

من جهته، قال جمعة خليفة النابودة، عضو مجلس الإدارة في مجموعة شركات خليفة جمعة النابودة: نحن سعداء بأن نكون الوكيل الحصري لشركة «مكلارين أوتوموتيف» في دبي والمناطق الشمالية، ونفخر بنجاح عملنا المتواصل على مدى التاريخ في تمثيل العلامات التجارية للسيارات الفاخرة في الإمارات، ونهدف إلى الاستفادة من هذه الخبرة إلى الارتقاء بالعلامة التجارية في هذا السوق.

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