آخر عجائب "بي. إم. دبليو".. سيارة تغيّر لونها بضغطة زر (فيديو)

المصدر: البيان

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كشفت مجموعة بي. ام. دبليو الألمانية - فرع أمريكا - عن سيارتها إكس Flow الجديدة التي تغير لونها بين الأبيض والأسود والرمادي بضغطة زر، وذلك باستعمال تقنية الحبر الإلكتروني (E-Ink).

يحتوي طلاء السيارة الجديدة على ملايين الكبسولات الدقيقة بقطر يعادل سمك شعرة الإنسان، وبداخلها أصباغ بيضاء سالبة الشحنة وسوداء موجبة الشحنة,

اعتمادا على الإعداد المختار يؤدي التحفيز عن طريق مجال كهربائي إلى تجمع الصبغات البيضاء أوالسوداء على سطح الكبسولة الدقيقة، مما يمنح جسم السيارة اللون المطلوب.

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